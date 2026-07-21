В России заморозили счета и недвижимость около 100 человек, связанных с фестивалем «СловоНово» Марата Гельмана

Российские власти заморозили банковские счета и недвижимость примерно у 100 человек, связанных с фестивалем русской культуры «СловоНово», рассказал «Агентству» основатель форума галерист Марат Гельман. По его словам, реальной проблемой блокировки стали лишь для 15–20 человек, у которых в России еще оставались активы, — у остальных «уже ничего в России нет, а часть из них давно иноагенты и экстремисты». После начала заморозок несколько потенциальных участников решили не приезжать на фестиваль, добавил Гельман.

Первой о происходящем сообщила политолог Екатерина Шульман в выпуске программы «Статус» 14 июля. Она рассказала, что активы известных деятелей культуры блокируют без какого-либо уведомления — на основании неофициального «тайного списка террористов и экстремистов». При этом никто из пострадавших не проходит по уголовным делам, а объединяет их в основном причастность к «СловоНово» и литературной премии «Дар». В команде премии, впрочем, сказали «Агентству», что о блокировках у людей, связанных с «Даром», им ничего не известно.

Решения о заморозке принимает Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности. Такие полномочия она получила летом 2025 года, и для блокировки ей не нужны ни приговор, ни уголовное дело, ни даже включение человека в публичный перечень «террористов и экстремистов». Юристы сталкиваются с подобными случаями последние шесть-семь месяцев, отметил в комментарии изданию адвокат «Первого отдела» Евгений Смирнов.

Хотя по закону решения комиссии должны публиковаться, найти их на практике невозможно, подчеркнул Смирнов. Он сказал:

«У этой комиссии нет сайта, а на сайте Росфинмониторинга ничего подобного не находится».

Формально решение можно оспорить в суде, однако активы замораживают еще до разбирательства, а основания ограничений человек может так и не узнать, заключил юрист.

Форум «СловоНово» проводится с 2018 года, последний раз он проходил в октябре в Черногории. В 2025 году фестиваль в России объявили «иностранным агентом», сам Гельман имеет этот статус с 2021 года, а в 2024-м Росфинмониторинг внес его в перечень «террористов и экстремистов». Премию «Дар», основанную в 2024 году писателем Михаилом Шишкиным, в 2025 году также признали «иноагентом».