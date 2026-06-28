Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

77.06

EUR

87.4

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

1858

 

 

 

 

 

Новости

Российские банки начали ограничивать доступ иностранцев из «недружественных» стран ко вкладам после нового указа Путина

The Insider
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Некоторые граждане-нерезиденты, обслуживающиеся в российских банках, с начала июня столкнулись с ограничениями на распоряжение деньгами на счетах и депозитах, пишет РБК. О таких случаях изданию рассказали клиенты Т-Банка, «Сбера» и ВТБ. Аналогичные сообщения о них, а также об Альфа-банке, появились в тематических чатах и в «Народном рейтинге» проекта «Банки.ру».

По данным РБК, ограничения затронули граждан государств, которые российские власти считают «недружественными», в том числе страны Евросоюза, США, Великобританию, Канаду, Японию, Южную Корею, Австралию, Новую Зеландию, Швейцарию, Норвегию и Украину.

Причиной стали поправки к указу Владимира Путина от 5 марта 2022 года «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами». Изначально он регулировал выплаты по кредитам, займам, ценным бумагам и другим денежным обязательствам перед нерезидентами из «недружественных» стран. В начале июня Путин подписал новый указ, который распространил действие отдельных положений документа на банковские вклады и депозиты.

При этом банки применяют новые правила по-разному. Одни ограничивают клиентам доступ к деньгам на вкладах, другие рекомендуют заранее выводить средства с депозитов. Не всегда помогает и вид на жительство в России: в одних случаях после предоставления документов доступ к счетам восстанавливали, в других — ограничения сохранялись. В ЦБ, по данным РБК, допустили выпуск дополнительных разъяснений, а клиенты могут попытаться оспорить блокировку через регулятора или суд.

Ранее ограничения для нерезидентов из «недружественных» стран касались, помимо прочего, переводов за рубеж, расчетов с иностранными кредиторами и операций с ценными бумагами, а выплаты по ряду обязательств должны были проходить через специальные счета типа «С».

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Прощание со сверхдоходами: корпорации почти во всех российских отраслях теряют доходность или терпят убытки
  2. Дороги смерти: как украинские удары по транспортным коридорам уничтожают военную логистику России
  3. Завирусилось. Почему в Европе резко выросло число венерических больных
  4. «Я посмотрел на ситуацию с бензином и кафе закрыл, пока не разорился». Как Крым переживает курортный сезон без света и топлива
  5. «Ментальный — от слова „мент“». Как российские власти доказывают экстремизм ЛГБТ-сообщества

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте