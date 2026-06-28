Российские банки начали ограничивать доступ иностранцев из «недружественных» стран ко вкладам после нового указа Путина

Некоторые граждане-нерезиденты, обслуживающиеся в российских банках, с начала июня столкнулись с ограничениями на распоряжение деньгами на счетах и депозитах, пишет РБК. О таких случаях изданию рассказали клиенты Т-Банка, «Сбера» и ВТБ. Аналогичные сообщения о них, а также об Альфа-банке, появились в тематических чатах и в «Народном рейтинге» проекта «Банки.ру».

По данным РБК, ограничения затронули граждан государств, которые российские власти считают «недружественными», в том числе страны Евросоюза, США, Великобританию, Канаду, Японию, Южную Корею, Австралию, Новую Зеландию, Швейцарию, Норвегию и Украину.

Причиной стали поправки к указу Владимира Путина от 5 марта 2022 года «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами». Изначально он регулировал выплаты по кредитам, займам, ценным бумагам и другим денежным обязательствам перед нерезидентами из «недружественных» стран. В начале июня Путин подписал новый указ, который распространил действие отдельных положений документа на банковские вклады и депозиты.

При этом банки применяют новые правила по-разному. Одни ограничивают клиентам доступ к деньгам на вкладах, другие рекомендуют заранее выводить средства с депозитов. Не всегда помогает и вид на жительство в России: в одних случаях после предоставления документов доступ к счетам восстанавливали, в других — ограничения сохранялись. В ЦБ, по данным РБК, допустили выпуск дополнительных разъяснений, а клиенты могут попытаться оспорить блокировку через регулятора или суд.

Ранее ограничения для нерезидентов из «недружественных» стран касались, помимо прочего, переводов за рубеж, расчетов с иностранными кредиторами и операций с ценными бумагами, а выплаты по ряду обязательств должны были проходить через специальные счета типа «С».