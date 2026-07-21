Казахстан решил приостановить поставки своей нефти по трубопроводам на главный экспортный терминал под Новороссийском. Причиной стали участившиеся украинские удары по танкерам в Черном море. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Bloomberg.

По словам источников агентства, сказались опасения компаний — владельцев танкеров: они не хотят отправлять свои суда под загрузку на этот объект. Поставки должны были приостановить со вторника, 21 июля, но было ли это сделано, пока неясно. Неизвестно также, при каких условиях и когда экспорт нефти может возобновиться.

Если прекращение поставок нефти по трубопроводу останется в силе до конца этой недели, нефтяные компании страны также будут вынуждены сократить объемы добычи.

Терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) является для Казахстана крупнейшим каналом сбыта нефти: по нему проходит около 80% экспорта топлива, которое добывается совместно с международными корпорациями, такими как ExxonMobil Holdings или Shell.

Казахстан также является вторым по величине поставщиком нефти в Европу, отмечает Bloomberg: сокращение его поставок может нанести ущерб региональным НПЗ в тот момент, когда нефтяной рынок и так находится в кризисе из-за очередной эскалации войны на Ближнем Востоке.

Морской терминал КТК на протяжении двух дней подряд (19 и 20 июля) попадал под атаки украинских беспилотников (1, 2). Под удар попали нефтяные танкеры, после чего их погрузка была приостановлена. На протяжении последних двух недель украинские военные регулярно бьют по судам в Азовском и Черных морях. По состоянию на 20 июля командующий украинскими Силами беспилотных систем Роберт «Мадяр» Бровди сообщал более чем о 180 подбитых судах.