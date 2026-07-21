Администрация Трампа затребовала телефонные записи журналистов NYT, их супругов и матери одного из репортеров из-за статей о самолете Трампа

Администрация Дональда Трампа затребовала телефонные записи нескольких журналистов The New York Times и даже их родственников, пытаясь установить конфиденциальные источники репортеров, которые писали о новом президентском самолете, подаренном Катаром. Это следует из ходатайства, поданного газетой в суд и раскрытого в понедельник, пишет The Guardian.

Повестки на телефонные записи были выданы в дополнение к повесткам большого жюри, врученным 10 июля трем журналистам: от них требовали дать показания о личностях их источников. Часть новых повесток была выдана в тот же день, еще две — 14 и 16 июля, уже после того, как газета обратилась в суд с требованием аннулировать повестки большого жюри. Федеральный судья Арун Субраманиан заморозил исполнение повесток на телефонные записи до рассмотрения ходатайства. Слушания по повесткам большого жюри назначены на четверг.

Юристы The New York Times отметили, что две повестки охватывают период с 1 января 2026 года — задолго до публикаций 8 и 9 июля, которые стали формальным поводом для расследования Минюста. По их мнению, это указывает на то, что ведомство не расследует конкретную утечку, а собирает информацию о связях журналистов с источниками в целом. Среди затребованных оказались записи матери одного из репортеров (она психотерапевт с конфиденциальными отношениями с клиентами), а также двух супругов журналистов, один из которых работает главным юрисконсультом юридической фирмы.

Газета заявила, что власти действовали недобросовестно и нарушили собственные протоколы, не уведомив журналистов заранее. Минюст во вторник ответил, что соблюдал свои регламенты и сам решил сообщить о повестках адвокатам журналистов, хотя имел право отложить раскрытие. Ранее ведомство утверждало, что целью расследования являются не репортеры, а те, кто сливает секретную информацию.

Юристы газеты также указали, что новые повестки ставят под сомнение достоверность показаний прокурора Манхэттена Джея Клейтона, выдавшего повестки большого жюри. На слушаниях по утверждению его кандидатуры на пост директора национальной разведки Клейтон заявил, что власти следовали протоколам и предприняли «наименее интрузивные из возможных» шагов.

Поводом для расследования стали публикации The New York Times о том, что Трамп покинул саммит НАТО в Турции на старом самолёте Air Force One по рекомендации Секретной службы, поскольку новый борт — подарок Катара, на переоборудование которого администрация потратила $400 млн, — не имеет части систем защиты старой машины, включая противоракетные. Трамп отрицал проблемы с безопасностью.

В январе ФБР провело обыск в доме журналистки The Washington Post и изъяло её электронные устройства, а в июне Минюст пытался через повестки большого жюри заставить журналистов The Wall Street Journal и The Washington Post раскрыть источники информации о принятии решений в Белом доме. После того как редакции оспорили повестки в суде, ведомство их отозвало.