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Ливанская армия сменила израильских военных в городе на юге Ливана. Началась реализация сделки, заключенной при посредничестве США

The Insider
Ливанские военные на въезде в город Заутар аль-Гарбия, 21 июля 2026. Фото: Reuters

Ливанские военные на въезде в город Заутар аль-Гарбия, 21 июля 2026. Фото: Reuters

Ливанские войска вошли в приграничный город Заутар аль-Гарбия (район Набатия), который покинули израильские солдаты, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя ливанских служб безопасности. Таким образом началась реализация плана, разработанного при посредничестве США.

План предусматривает разоружение формирований «Хезболлы» на юге Ливана и поэтапный вывод военнослужащих ЦАХАЛ из этих районов. Ливанское правительство рассчитывает восстановить контроль над полосой земли шириной примерно в 10 км вдоль границы, которую до сих пор контролируют израильские силы. На этой территории разрушены десятки деревень, уничтожена инфраструктура, десятки тысяч местных жителей были насильственно перемещены и потеряли свои дома. 

Жителей Заутар аль-Гарбии предупредили, что они должны по-прежнему воздерживаться от возвращения в город. Высокопоставленный представитель ливанского военного ведомства сообщил Reuters, что армейские подразделения прочесывают город в поисках неразорвавшихся боеприпасов. «Инженерные группы армии вошли в Заутар аль-Гарбию, и мы ждем дальнейших инструкций. Как только будет подтверждено, что территория безопасна и находится под контролем армии, мы сообщим жителям об этом», — рассказал мэр Абед Эззеддин.

Последний виток противостояния между ЦАХАЛ и «Хезболлой» начался в марте, когда шиитская группировка развернула боевые действия в поддержку Ирана, атакованного Израилем и США.

26 июня Израиль и Ливан при посредничестве Вашингтона подписали рамочное соглашение о безопасности. По словам госсекретаря США Марко Рубио, речь идет о создании механизма для восстановления контроля ливанских властей над всей территорией страны, разоружения «Хезболлы» и демонтажа ее военной инфраструктуры. В соответствии с соглашением ливанская армия должна постепенно занять часть районов на юге страны, контролируемых израильскими войсками. Израильские силы пока смогут оставаться в расширенной «зоне безопасности» до дальнейшего выполнения условий документа.

Лидер «Хезболлы» Наим Касем назвал соглашение капитуляцией перед Израилем и заявил, что группировка не откажется от вооруженного сопротивления.

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