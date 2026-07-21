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Новости

В Костроме закрыли на ремонт сквер, открывшийся три дня назад. Власти объяснили это его «неправильной эксплуатацией» местными жителями

The Insider
Фото: аdm44.ru

Фото: аdm44.ru

Власти Костромы отправили на ремонт оборудование в сквере, торжественное открытие которого состоялось всего три дня назад. На благоустройство общественного пространства потратили около 120 млн рублей. В повреждениях оборудования мэрия обвинила местных жителей. 

Сквер «Юбилейный» открыли для посетителей в прошлую пятницу, 17 июля. На месте бывшего пустыря сделали несколько игровых зон для детей, спортивную площадку, фонтан, качели и беседки для отдыха. 

Сквер, однако, не пережил и первых выходных. В понедельник, 20 июля, стало известно, что новое оборудование отправили на ремонт: некоторые конструкции — в частности, детские качели — оказались недостаточно прочными. Их демонтировали, а также отключили сухой фонтан: в местном Следкоме завели уголовное дело, после того как на фонтане упал и поранился ребенок. 

В городской мэрии в то же время обвинили в износе оборудования самих жителей города: 

«Металлические крепления детского оборудования и решетчатые настилы фонтана повреждены из-за неправильной эксплуатации и высокой физической нагрузки. Качели демонтированы для ремонта, фонтан временно отключен, на нем усиливают крепежные элементы. Информационные стенды с описанием оборудования и правилами его использования установят к середине августа», — цитируют заявления властей городские издания. 

Как пишут местные СМИ, работы на месте нового сквера шли около двух лет. За проект проголосовали сами жители города, заслуги в его создании также приписала себе партия «Единая Россия». На благоустройство потратили около 120 млн рублей. 

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