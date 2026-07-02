На яхтенную марину Ротенбергов в оккупированном Севастополе потратят почти вдвое больше бюджетных средств, чем планировалось

Строительство яхтенной марины в Балаклаве под Севастополем вновь подорожало и было перенесено. Как сообщает севастопольское издание ForPost со ссылкой на материалы государственной закупки, стоимость проекта выросла до 18 млрд рублей, а срок завершения строительства сдвинут с декабря 2027 года на декабрь 2029-го.

Дополнительное соглашение между ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» и подрядчиком — ПАО «Мостотрест» — было подписано 25 июня. По сравнению с предыдущим соглашением, заключенным в декабре 2024 года, стоимость строительно-монтажных работ увеличилась на 6,7 млрд рублей — с 11,3 до 18 млрд рублей.

В документах увеличение стоимости объясняется уточнением объемов работ уже в ходе строительства, дополнительными расходами на временные сооружения, а также компенсацией подрядчику увеличения ставки НДС с 20% до 22%.

Одновременно были перенесены сроки реализации проекта. Теперь гидротехнические сооружения планируют завершить к сентябрю 2028 года, а строительство дорог, инженерных сетей, объектов инфраструктуры и благоустройство — к декабрю 2029 года.

Первоначально проект оценивался в 9,3 млрд рублей и должен был быть завершен к концу 2025 года. Таким образом, за время строительства его стоимость почти удвоилась, а сроки реализации увеличились на четыре года.