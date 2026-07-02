На яхтенную марину Ротенбергов в оккупированном Севастополе потратят почти вдвое больше бюджетных средств, чем планировалось

Строительство яхтенной марины в Балаклаве под Севастополем вновь подорожало и было перенесено. Как сообщает севастопольское издание ForPost со ссылкой на материалы государственной закупки, стоимость проекта выросла до 18 млрд рублей, а срок завершения строительства сдвинут с декабря 2027 года на декабрь 2029-го.
Дополнительное соглашение между ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» и подрядчиком — ПАО «Мостотрест» — было подписано 25 июня. По сравнению с предыдущим соглашением, заключенным в декабре 2024 года, стоимость строительно-монтажных работ увеличилась на 6,7 млрд рублей — с 11,3 до 18 млрд рублей.
В документах увеличение стоимости объясняется уточнением объемов работ уже в ходе строительства, дополнительными расходами на временные сооружения, а также компенсацией подрядчику увеличения ставки НДС с 20% до 22%.
Одновременно были перенесены сроки реализации проекта. Теперь гидротехнические сооружения планируют завершить к сентябрю 2028 года, а строительство дорог, инженерных сетей, объектов инфраструктуры и благоустройство — к декабрю 2029 года.
Первоначально проект оценивался в 9,3 млрд рублей и должен был быть завершен к концу 2025 года. Таким образом, за время строительства его стоимость почти удвоилась, а сроки реализации увеличились на четыре года.
Подрядчиком строительства выступает ПАО «Мостотрест» — компания, входящая в бизнес-империю братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов. Ранее «Мостотрест» участвовал в строительстве Крымского моста, а сама яхтенная марина является одним из крупнейших проектов Ротенбергов в аннексированном Крыму.
Проект создания яхтенной марины был запущен в 2018 году по поручению Владимира Путина в рамках федеральной программы развития Крыма и Севастополя. Он предусматривает создание инфраструктуры более чем для 600 яхт, почти двух километров причалов, новой набережной и гостинично-туристического комплекса.
Вокруг проекта уже несколько лет продолжаются конфликты. Ради строительства у жителей Балаклавы изымают земельные участки и недвижимость, а украинские собственники лишаются зданий через решения подконтрольных России судов с последующим сносом объектов.
Ранее также стало известно, что ради строительства гостиничного комплекса, входящего в проект яхтенной марины, власти Севастополя сократили границы объекта культурного наследия «Северное предместье крепости Чембало». После археологических раскопок из состава памятника исключили часть средневекового поселения XIII–XVIII веков, что позволило передать участок под застройку.
Гостиничный комплекс возводит компания-прокладка «Порт Ламос», также связанная с Ротенбергами. В последние годы компания также скупает исторические здания вокруг Балаклавской бухты, планируя приспособить их под гостиницы и туристическую инфраструктуру.
Кто что строит
- Яхтенную марину (гидротехнические сооружения, причалы, дороги, инженерную инфраструктуру) строит ПАО «Мостотрест». Именно с ним заключен государственный контракт, который сейчас подорожал до 18 млрд рублей. Это и есть инфоповод.
- Гостиницы и коммерческую недвижимость рядом с мариной строит ООО «Порт Ламос». Это уже не государственный контракт на марину, а отдельная девелоперская часть проекта. Именно ради строительства одной из этих гостиниц из границ памятника археологии вывели участок средневекового поселения.
- Государство финансирует строительство яхтенной марины.
- «Мостотрест» — подрядчик по строительству самой марины.
- «Порт Ламос» — девелопер гостиниц и туристической недвижимости, которая строится вокруг марины.