«Коммерсантъ» удалил новость о том, что у врио губернатора Белгородской области Шуваева есть судимость. Новость сохранилась в агрегаторе

8 июля «Осторожно, новости» сообщали, что суд в Москве оштрафовал главного редактора «Коммерсанта» Михаила Лукина на 60 тысяч рублей по административной статье о злоупотреблении свободой массовой информации (ст. 13.15 КоАП). Поводом стала публикация от 7 мая: в статье «Суд изменит правила игры» говорилось, что Роскомнадзор начал предъявлять претензии крупнейшим в мире студиям — разработчикам игр из-за отказа в локализации персональных данных игроков в России. Эта статья по-прежнему доступна на сайте газеты.

Владимир Путин назначил Шуваева врио белгородского губернатора в мае. 45-летний Шуваев — уроженец Нового Оскола Белгородской области. Участвовал в боевых операциях на Северном Кавказе, в войне 2008 года в Грузии, а также в войне в Сирии. В 2015–2017 годах занимал пост заместителя командира 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. В 2017 году Шуваев стал командиром 51-го гвардейского парашютно-десантного полка, входящего в состав 106-й Тульской дивизии ВДВ. С 2022 года участвовал в войне против Украины (позывной «Спартанец»). Шуваев — участник программы «Время героев» по подготовке управленцев из числа участников войны в Украине.

В биографической справке «Ведомостей» говорится, что после начала полномасштабного вторжения в Украину Шуваев командовал мотострелковой бригадой, сформированной в «ЛНР», и участвовал в захвате Северодонецка и Лисичанска. Позднее он стал командующим 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады 1-го Донецкого армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа.

Astra в октябре 2024 года рассказывала о пыточной, организованной командованием этой бригады на территории бывшего завода шахтной автоматики в оккупированной Макеевке (Донецкая область) для тех, кто не хотел воевать. Сбежавшие оттуда люди и их родственники рассказывали об избиениях и пытках. Мобилизованные жаловались, что в этой бригаде их используют как расходный материал, а также отправляют в штурмы, несмотря на тяжелые ранения. Родные солдат называли это подразделение «Бермудским треугольником» из-за большого количества пропавших без вести.