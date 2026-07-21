«Коммерсантъ» удалил новость о том, что у врио губернатора Белгородской области Шуваева есть судимость. Новость сохранилась в агрегаторе

Газета «Коммерсантъ» удалила новость о том, что врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в прошлом был судим. Издание «Пепел Белгород» обратило внимание, что соответствующий пост, опубликованный в Telegram-канале «Коммерсантъ Черноземье» 15 июля, исчез примерно через час. Увидеть его содержание можно на сайте TGStat.
Как убедился The Insider, новость о судимости Шуваева также исчезла с сайта «Коммерсанта», но сохранилась в новостном агрегаторе Mail.ru. В заметке сообщалось, что избирком Белгородской области опубликовал сведения о кандидатах в губернаторы региона: в карточке Шуваева упоминалось, что много лет назад он был судим за превышение полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ). В качестве наказания был назначен штраф в 15 тысяч рублей, судимость была погашена 13 апреля 2006 года.
При этом ИИ-поиск на сайте «Коммерсанта» утверждает, что судимостей у Шуваева нет.
На сайте белгородского избиркома на 21 июня информация о судимости Шуваева по-прежнему доступна. Выборы губернатора пройдут в сентябре.
8 июля «Осторожно, новости» сообщали, что суд в Москве оштрафовал главного редактора «Коммерсанта» Михаила Лукина на 60 тысяч рублей по административной статье о злоупотреблении свободой массовой информации (ст. 13.15 КоАП). Поводом стала публикация от 7 мая: в статье «Суд изменит правила игры» говорилось, что Роскомнадзор начал предъявлять претензии крупнейшим в мире студиям — разработчикам игр из-за отказа в локализации персональных данных игроков в России. Эта статья по-прежнему доступна на сайте газеты.
Владимир Путин назначил Шуваева врио белгородского губернатора в мае. 45-летний Шуваев — уроженец Нового Оскола Белгородской области. Участвовал в боевых операциях на Северном Кавказе, в войне 2008 года в Грузии, а также в войне в Сирии. В 2015–2017 годах занимал пост заместителя командира 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. В 2017 году Шуваев стал командиром 51-го гвардейского парашютно-десантного полка, входящего в состав 106-й Тульской дивизии ВДВ. С 2022 года участвовал в войне против Украины (позывной «Спартанец»). Шуваев — участник программы «Время героев» по подготовке управленцев из числа участников войны в Украине.
В биографической справке «Ведомостей» говорится, что после начала полномасштабного вторжения в Украину Шуваев командовал мотострелковой бригадой, сформированной в «ЛНР», и участвовал в захвате Северодонецка и Лисичанска. Позднее он стал командующим 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады 1-го Донецкого армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа.
Astra в октябре 2024 года рассказывала о пыточной, организованной командованием этой бригады на территории бывшего завода шахтной автоматики в оккупированной Макеевке (Донецкая область) для тех, кто не хотел воевать. Сбежавшие оттуда люди и их родственники рассказывали об избиениях и пытках. Мобилизованные жаловались, что в этой бригаде их используют как расходный материал, а также отправляют в штурмы, несмотря на тяжелые ранения. Родные солдат называли это подразделение «Бермудским треугольником» из-за большого количества пропавших без вести.