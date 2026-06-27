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Власти Мурманской области предупредили жителей об угрозе диверсантов, а затем удалили сообщение

The Insider
Дорога к пропускному пункту «Борисоглебск» в Мурманской области / ТАСС

Дорога к пропускному пункту «Борисоглебск» в Мурманской области / ТАСС

Власти Мурманской области предупредили жителей об угрозе «иностранных диверсионно-разведывательных групп». Пост с таким объявлением опубликовали в Telegram-канале Оперштаба региона, а затем удалили. 

Пост был адресован жителям приграничных округов. В нем говорилось, что на территории России «установлены случаи действия иностранных диверсионно-разведывательных групп». Жителей призвали быть бдительнее и звонить в полицию или ФСБ, если они заметят подозрительные предметы или людей. 

Внимание на публикацию обратила активистка Виолетта Грудина. 

Иллюстрация к материалу

Пост провисел в канале примерно 1,5 часа, после чего его удалили. Копия публикации сохранилась в сервисе TgStat. 

Оперштаб региона при этом не уточняет, известны ли были случаи проникновения ДРГ на территорию Мурманской области, которая граничит с Финляндией и Норвегией. О диверсионных группах ранее сообщали власти регионов, граничащих с Украиной: Брянской, Белгородской и Курской областей. 

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