Власти Мурманской области предупредили жителей об угрозе диверсантов, а затем удалили сообщение

Власти Мурманской области предупредили жителей об угрозе «иностранных диверсионно-разведывательных групп». Пост с таким объявлением опубликовали в Telegram-канале Оперштаба региона, а затем удалили.
Пост был адресован жителям приграничных округов. В нем говорилось, что на территории России «установлены случаи действия иностранных диверсионно-разведывательных групп». Жителей призвали быть бдительнее и звонить в полицию или ФСБ, если они заметят подозрительные предметы или людей.
Внимание на публикацию обратила активистка Виолетта Грудина.
Пост провисел в канале примерно 1,5 часа, после чего его удалили. Копия публикации сохранилась в сервисе TgStat.
Оперштаб региона при этом не уточняет, известны ли были случаи проникновения ДРГ на территорию Мурманской области, которая граничит с Финляндией и Норвегией. О диверсионных группах ранее сообщали власти регионов, граничащих с Украиной: Брянской, Белгородской и Курской областей.