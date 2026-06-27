Власти Мурманской области предупредили жителей об угрозе диверсантов, а затем удалили сообщение

Власти Мурманской области предупредили жителей об угрозе «иностранных диверсионно-разведывательных групп». Пост с таким объявлением опубликовали в Telegram-канале Оперштаба региона, а затем удалили.

Пост был адресован жителям приграничных округов. В нем говорилось, что на территории России «установлены случаи действия иностранных диверсионно-разведывательных групп». Жителей призвали быть бдительнее и звонить в полицию или ФСБ, если они заметят подозрительные предметы или людей.

Внимание на публикацию обратила активистка Виолетта Грудина.