Месси допустил возможность завершения карьеры в сборной Аргентины после поражения в финале ЧМ — журналист Кастильо

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси после поражения от Испании сказал партнерам, что этот матч может стать для него последним в национальной команде. Об этом рассказал аргентинский спортивный журналист Эрнан Кастильо. По его словам, Месси выступил в раздевалке с эмоциональной речью.

Первоначально Кастильо написал, что футболист говорил о финале как о своем последнем матче. Позднее журналист уточнил, что Месси допустил такую возможность. Сам футболист пока публично не объявлял об уходе из сборной, Ассоциация футбола Аргентины также не сообщала о завершении его международной карьеры.

В обращении к болельщикам после финала Месси написал, что поражение причинило ему огромную боль, поблагодарил команду и болельщиков, а также поздравил Испанию с победой:

«Боль очень сильная, и затянуться этой ране будет нелегко. Но я также запомню всё хорошее… Те матчи, в которых мы переломили ход игры, выложившись на все сто, и которые навсегда останутся в памяти, поддержку всей страны, которая вместе с трудом и усилиями этой команды позволила нам вновь оказаться среди лучших в мире. Сегодня трудно оценить то, чего мы добились, но эта команда вышла в два финала чемпионата мира подряд».

Об уходе из сборной в публикации не говорилось. Испания обыграла Аргентину 19 июля на стадионе MetLife в штате Нью-Джерси. Основное время завершилось без голов, а на 106-й минуте вышедший на замену Ферран Торрес забил единственный мяч. Испанская сборная стала чемпионом мира во второй раз, Аргентина не смогла защитить завоеванный в 2022 году титул.

На завершившемся чемпионате 39-летний Месси забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи. В списке лучших бомбардиров он занял второе место, уступив французу Килиану Мбаппе, забившему десять мячей. Финал против Испании стал для Месси третьим на чемпионатах мира после решающих матчей 2014 и 2022 годов.

Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года. Вместе с национальной командой он выиграл чемпионат мира 2022 года, Кубок Америки в 2021 и 2024 годах и Финалиссиму 2022 года. В составе олимпийской сборной Аргентины футболист также завоевал золото Игр 2008 года.