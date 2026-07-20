Из-за дефицита топлива плановые ремонты на сибирских НПЗ перенесли на осень 2026 года

Ремонтные работы, которые планово проводились на нефтеперерабатывающих заводах в Сибири, решено отложить до осени 2026 года — об этом говорится в июльском обзоре Центробанка о ситуации в региональной экономике. Как поясняет регулятор, перенос сроков ремонта призван обеспечить рынок России достаточным объемом нефтепродуктов.

В докладе также указывается, что в мае в Сибири вырос выпуск нефтепродуктов, поскольку заводы наращивали производство на фоне повышенного спроса, задействуя мощности по максимуму. По данным ЦБ, нарастить объемы выпуска смогли и независимые НПЗ региона, которые до этого сталкивались со сложностями при сбыте продукции и получении сырья.

В начале июля вице-премьер Александр Новак называл в числе причин топливного дефицита в стране удары по нефтеперерабатывающим заводам, из-за которых предприятия частично останавливают работу. Ситуацию с топливом Новак поручал исправлять нефтяным компаниям за счет увеличения поставок бензина и дизеля в регионы — прежде всего речь шла о Забайкалье и Приангарье, где положение оценивалось как напряженное.

13 июля на форуме Народного фронта Владимир Путин заявил, что, несмотря на сохраняющиеся сложности, ситуация с нефтепродуктами в стране постепенно нормализуется — по словам президента, у российской энергетики есть «очень мощная, надежная базовая основа». Ранее он говорил, что дефицит на внутреннем рынке «частично компенсируется» за счет накопленных резервов топлива, которые, однако, остаются примерно на прошлогоднем уровне — 1,7 млн тонн, — и обещал, что в июле производство основных видов топлива превысит июньские показатели.