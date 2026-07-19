Иран вновь атаковал территорию нескольких соседних стран. В Кувейте после удара загорелась электростанция

Иран второй раз за два дня ударил по электростанции и установке для опреснения воды в Кувейте. На объекте начался пожар, из строя вышло большое число энергоблоков, пишет издание Kuwait Times со ссылкой на министерство электроэнергии, водоснабжения и возобновляемой энергии страны. Пожарным удалось локализовать возгорание.

Технические и экстренные службы оценивают ущерб и пытаются вернуть поврежденные энергоблоки в эксплуатацию. Жителей Кувейта попросили сократить потребление электричества, особенно в дневное время, чтобы снизить нагрузку на сеть. Это уже второй удар по электростанции за два дня. После вчерашней атаки несколько энергоблоков отключили ради защиты оборудования и сотрудников станции.

Помимо этого, о перехвате иранских ракет и беспилотников отчиталась армия Кувейта. В Иране целями назвали американские военные объекты в лагере Аль-Адири и на авиабазе Али-эс-Салем. В тот же день силы ПВО Бахрейна перехватили иранскую атаку, а военные Иордании сбили три ракеты. Израильская армия заявила, что они были выпущены в направлении иорданского города Акаба. Днем ранее в Иордании в результате иранской атаки погибли двое американских военнослужащих, еще один пропал без вести.