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Новости

Иран вновь атаковал территорию нескольких соседних стран. В Кувейте после удара загорелась электростанция

The Insider
Центральное командование США / X

Центральное командование США / X

Иран второй раз за два дня ударил по электростанции и установке для опреснения воды в Кувейте. На объекте начался пожар, из строя вышло большое число энергоблоков, пишет издание Kuwait Times со ссылкой на министерство электроэнергии, водоснабжения и возобновляемой энергии страны. Пожарным удалось локализовать возгорание.

Технические и экстренные службы оценивают ущерб и пытаются вернуть поврежденные энергоблоки в эксплуатацию. Жителей Кувейта попросили сократить потребление электричества, особенно в дневное время, чтобы снизить нагрузку на сеть. Это уже второй удар по электростанции за два дня. После вчерашней атаки несколько энергоблоков отключили ради защиты оборудования и сотрудников станции.

Помимо этого, о перехвате иранских ракет и беспилотников отчиталась армия Кувейта. В Иране целями назвали американские военные объекты в лагере Аль-Адири и на авиабазе Али-эс-Салем.  В тот же день силы ПВО Бахрейна перехватили иранскую атаку, а военные Иордании сбили три ракеты. Израильская армия заявила, что они были выпущены в направлении иорданского города Акаба. Днем ранее в Иордании в результате иранской атаки погибли двое американских военнослужащих, еще один пропал без вести.

Дым поднимается возле нефтяного объекта в Мангафе, Кувейт, 18 июля 2026 года. Кадр из видео, опубликованного в социальных сетях

Дым поднимается возле нефтяного объекта в Мангафе, Кувейт, 18 июля 2026 года. Кадр из видео, опубликованного в социальных сетях

Соцсети / Reuters

В ночь на 19 июля США нанесли новые удары по Ирану — восьмые за восемь ночей подряд, отчитались в Центральном командовании. Целями стали объекты берегового наблюдения и ПВО, морская военная инфраструктура, а также хранилища ракет и беспилотников.

X (Twitter)https://twitter.com/CENTCOM/status/2078685229418483982

Американские военные также атаковали подразделения Корпуса стражей исламской революции, которые Вашингтон считает причастными к удару по военнослужащим США в Иордании 17 июля, сообщило Центральное командование США.

Christopher Pike / Reuters

Christopher Pike / Reuters

Эскалация отразилась на фондовых рынках стран Персидского залива. По итогам торгов 19 июля индекс Катара снизился на 1,5%, Бахрейна — на 1,2%, Омана — на 1%, Кувейта — на 0,4%. Рынок Саудовской Аравии закрылся практически без изменений. Инвесторы опасаются роста инфляции и дальнейшего повышения процентных ставок в США на фоне боевых действий, пишет Reuters.

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