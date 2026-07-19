Иран вновь атаковал территорию нескольких соседних стран. В Кувейте после удара загорелась электростанция

Иран второй раз за два дня ударил по электростанции и установке для опреснения воды в Кувейте. На объекте начался пожар, из строя вышло большое число энергоблоков, пишет издание Kuwait Times со ссылкой на министерство электроэнергии, водоснабжения и возобновляемой энергии страны. Пожарным удалось локализовать возгорание.
Технические и экстренные службы оценивают ущерб и пытаются вернуть поврежденные энергоблоки в эксплуатацию. Жителей Кувейта попросили сократить потребление электричества, особенно в дневное время, чтобы снизить нагрузку на сеть. Это уже второй удар по электростанции за два дня. После вчерашней атаки несколько энергоблоков отключили ради защиты оборудования и сотрудников станции.
Помимо этого, о перехвате иранских ракет и беспилотников отчиталась армия Кувейта. В Иране целями назвали американские военные объекты в лагере Аль-Адири и на авиабазе Али-эс-Салем. В тот же день силы ПВО Бахрейна перехватили иранскую атаку, а военные Иордании сбили три ракеты. Израильская армия заявила, что они были выпущены в направлении иорданского города Акаба. Днем ранее в Иордании в результате иранской атаки погибли двое американских военнослужащих, еще один пропал без вести.
В ночь на 19 июля США нанесли новые удары по Ирану — восьмые за восемь ночей подряд, отчитались в Центральном командовании. Целями стали объекты берегового наблюдения и ПВО, морская военная инфраструктура, а также хранилища ракет и беспилотников.
Американские военные также атаковали подразделения Корпуса стражей исламской революции, которые Вашингтон считает причастными к удару по военнослужащим США в Иордании 17 июля, сообщило Центральное командование США.
Эскалация отразилась на фондовых рынках стран Персидского залива. По итогам торгов 19 июля индекс Катара снизился на 1,5%, Бахрейна — на 1,2%, Омана — на 1%, Кувейта — на 0,4%. Рынок Саудовской Аравии закрылся практически без изменений. Инвесторы опасаются роста инфляции и дальнейшего повышения процентных ставок в США на фоне боевых действий, пишет Reuters.