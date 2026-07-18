Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

78.4

EUR

89.9

OIL

75.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

365

 

 

 

 

 

Новости

Индийская частная компания Skyroot Aerospace успешно запустила на орбиту ракету Vikram-1

The Insider
Иллюстрация к материалу

Индийский космический стартап Skyroot Aerospace первым из индийских компаний успешно запустил на орбиту высотой 450 км ракету Vikram-1 с полезной нагрузкой, сообщает Reuters. Это делает Индию третьей в мире страной (после США и Китая), способной осуществлять частные космические запуски. 

Ракета стартовала с космодрома имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикот в 06:35 по Гринвичу. Миссия получила название "Аагаман". Компания ставила своей целью  проверить работоспособность двигательной установки , авионики, телеметрии, систем наведения, навигации и управления ракетой. В дальнейшем Skyroot Aerospace планирует совершить еще несколько испытательных полетов, а в перспективе перейти к регулярным коммерческим рейсам. 

Компания Skyroot была основана в 2018 году. В начале года она стала первой в стране космической компанией, достигшей капитализации в $1 млрд. В 2020 году Индия официально допустила частные компании к космическим запускам наряду с государственным агентством ISRO. 

Ракета-носитель Vikram-1 предназначена для вывода на низкую околоземную орбиту полезной нагрузки массой до 350 кг. Она использует три твердотопливные ступени и жидкотопливный модуль коррекции орбиты, работающий на двигателе, изготовленном с помощью 3D-печати.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Понауехавшие. Как релоканты поменяли экономику Армении, Грузии и Сербии
  2. Как тебе такое, Илон Маск? Документы секретных переговоров России и Китая вскрыли программу по уничтожению спутников Starlink
  3. Экзамена не будет, всем автомат. Как государство сокращает доступность высшего образования в России
  4. Остров Крым: без электричества, туристов и топлива крымский бизнес разоряется и закрывается
  5. «Попытки изменить Россию изнутри ни к чему не приводят, а воевать за Украину — это имеет значение!» — экс-журналист «Дождя» о службе в ВСУ

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте