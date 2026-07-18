Индийская частная компания Skyroot Aerospace успешно запустила на орбиту ракету Vikram-1

Индийский космический стартап Skyroot Aerospace первым из индийских компаний успешно запустил на орбиту высотой 450 км ракету Vikram-1 с полезной нагрузкой, сообщает Reuters. Это делает Индию третьей в мире страной (после США и Китая), способной осуществлять частные космические запуски.

Ракета стартовала с космодрома имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикот в 06:35 по Гринвичу. Миссия получила название "Аагаман". Компания ставила своей целью проверить работоспособность двигательной установки , авионики, телеметрии, систем наведения, навигации и управления ракетой. В дальнейшем Skyroot Aerospace планирует совершить еще несколько испытательных полетов, а в перспективе перейти к регулярным коммерческим рейсам.

Компания Skyroot была основана в 2018 году. В начале года она стала первой в стране космической компанией, достигшей капитализации в $1 млрд. В 2020 году Индия официально допустила частные компании к космическим запускам наряду с государственным агентством ISRO.

Ракета-носитель Vikram-1 предназначена для вывода на низкую околоземную орбиту полезной нагрузки массой до 350 кг. Она использует три твердотопливные ступени и жидкотопливный модуль коррекции орбиты, работающий на двигателе, изготовленном с помощью 3D-печати.