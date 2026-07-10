Китай впервые вернул первую ступень ракеты. Запуск Long March-10B прошел успешно

Long March-10B была запущена с космодрома Вэньчан на острове Хайнань 10 июля. Ракета вывела спутник на заданную орбиту. При возвращении первой ступени использовалась морская платформа, оборудованная специальной сетевой системой для приема ускорителя. По заявлению китайской стороны, эта технология применена впервые в мировой практике.

Long March 10B разработали в Китайском исследовательском институте ракетной техники. Диаметр ракеты составляет 5 м, длина — 63 м, стартовая масса — 760 тонн. На первой ступени в качестве топлива на первой ступени использовались жидкий кислород и керосин, на второй — жидкий кислород и метан.

Как рассказал The Insider аналитик ракетных пусков Георгий Тришкин, китайская Changzheng 10, несмотря на визуальное сходство, существенно отличается от Falcon 9 компании SpaceX:

«Сегодняшний дебют CZ-10B примечателен не только тем, что это первое успешное возвращение ступени от ракеты орбитального класса из Китая, что само по себе достижение. Это начало целой серии, которая будет использоваться даже в лунной программе. У CZ-10 будет несколько вариантов: грузовая CZ-10B среднего класса для вывода нагрузки до 11 тонн на орбиту (в многоразовой конфигурации), пилотируемая версия CZ-10A для запуска нового корабля „Мэнчжоу“, и сверхтяжелая версия CZ-10 с двумя боковыми ускорителями и дополнительной третьей ступенью для запуска аппаратов к Луне — а именно, того же корабля „Мэнчжоу“ и посадочного модуля „Лань Юэ“. Подобная унификация позволяет экономить на отдельных компонентах и не раздувать стоимость тяжелой версии, но ее дебют должен пройти только в следующем году. Тут даже двигатели универсальные, всë те же доработанные YF-100K с закрытым циклом дожигания кислорода, которые используются в разных сериях ракет. Разумеется, визуальное сходство CZ-10 с главной ракетой современности, а именно Falcon 9, вынуждает некоторых делать выводы, что это ее китайский клон, но это ложное представление. Да, обе ракеты на керосине, но у CZ-10 другая конструкция баков и компоновка маршевых двигателей (семь, а не девять), другой метод посадки на плавучую платформу — с захватом на тросах, а не на посадочных опорах снизу. Это позволяет снизить сухую массу ракеты, поэтому она должна выводить до 18 тонн, но пока непонятно, как это усложнит эксплуатацию самой платформы. Она явно сложнее тех барж, которые используют американские SpaceX или Blue Origin. Главное, что у Китая появилась своя многоразовая ракета, причем конкретно эту ступень планируют запустить повторно до конца 2026 года — это вторая важная часть уравнения по наращиванию пусков. И даже это только начало: на подходе следующий пуск ракеты ZQ-3 от компании LandSpace, первую ступень которой пытались посадить на площадку во время дебюта, но не смогли. В прошлом году в Китае провели 90 успешных пусков на орбиту, причем только одноразовых ракет. Как только у них начнут активно летать хотя бы несколько многоразовых, цифры будут меняться по месяцам. Так что давление на американских подрядчиков заметно усилится, а Россия, Европа, Индия и Япония начнут отставать еще быстрее — у них многоразовые системы все еще где-то в будущем».

Как стало известно из расследования The Insider, Китай и Россия ведут переговоры о совместной борьбе со спутниковой системой Starlink Илона Маска. Из секретных документов, попавших в распоряжение редакции, выяснилось, что эти планы включают как меры по юридической и дипломатической борьбе, так и физическое уничтожение спутников.