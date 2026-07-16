Великобритания национализировала сталелитейную компанию British Steel, отобрав ее у китайских владельцев

Британское правительство национализировало сталелитейную компанию British Steel, чтобы сохранить производство стали в стране после того, как китайские владельцы предприятия решили остановить доменные печи. Об этом объявило Министерство бизнеса и торговли, передает Associated Press.

По данным ведомства, национализация позволит спасти тысячи рабочих мест и обеспечит поставки стали британского производства для крупных строительных проектов и оборонной промышленности. Министр по делам бизнеса Питер Кайл заявил:

«Теперь British Steel принадлежит британскому народу, и мы сосредоточены на будущем: стабилизации бизнеса, поддержке зависящих от него сообществ и строительстве устойчивой, конкурентоспособной и декарбонизированной сталелитейной отрасли на годы вперед».

Независимая оценка определит, полагается ли компенсация бывшему владельцу компании — китайской Jingye Group.

Правительство взяло British Steel под оперативный контроль еще в прошлом году, когда Jingye сообщила, что рассматривает закрытие доменных печей на заводе в Сканторпе на севере Англии. Это последние в Великобритании печи, которые выплавляют первичную сталь из сырья, а не из металлолома. Отношения Лондона и Пекина в последнее время обострились и по другим направлениям: в июне Китай потребовал отменить британские санкции против четырех китайских компаний, включая поставщика антенн для российских дронов «Герань».

Сталь в Сканторпе выплавляют больше 130 лет — со времен, когда Великобритания выработала технологии сталелитейного производства в ходе промышленной революции. Сейчас на заводе работают около 2700 человек. Jingye купила British Steel в 2020 году и утверждает, что вложила в поддержание работы предприятия больше 1,2 млрд фунтов ($1,6 млрд) на фоне «продолжающейся нестабильности производства».