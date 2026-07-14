Группа жителей Лондона подала в суд иск против строительства нового здания китайского посольства

Ассоциация жильцов лондонского комплекса Royal Mint Court (RMCRA) подала в Высокий суд Лондона иск против решения властей Великобритании одобрить строительство на территории двухсотлетнего комплекса рядом с Тауэром крупнейшего в Европе посольства Китая. Жители настаивают на том, что чиновники не учли возможных ограничений права на протесты, которые повлечет за собой работа посольства, и преследований китайских диссидентов. Об этом сообщает Reuters.

Ассоциация представляет не только обитателей комплекса, но и предпринимателей, ведущих деятельность в арендованных там помещениях. Юристы ассоциации утверждают, что деятельность посольства не может толком контролироваться из-за международных законов о неприкосновенности диппредставительств. Юристы утверждают, что это может быть использовано для причинения ущерба местному сообществу: в частности, они приводят в пример случай 2020 года, когда китайское консульство в Белфасте проигнорировало решение британского суда о прекращении работ по строительству стены вокруг здания, заявив, что не признает юрисдикцию судов Северной Ирландии над своей территорией. Также они напоминают об инциденте 2022 года, когда участника демонстрации в поддержку демократии из Гонконга затащили на территорию консульства в Манчестере и избили.

Представители министра жилищного строительства Стива Рида заявили, что RMCRA приводит те же аргументы, что уже были рассмотрены при одобрении строительства здания. Посольство Китая в Лондоне от комментариев воздержалось.

Китай приобрел территорию под здание в 2018 году за 255 млн фунтов стерлингов ($343 млн), однако местные власти дважды отклоняли запросы на строительство в течение трех лет из-за сопротивления местных жителей, парламентариев и активистов из Гонконга. В итоге оно было одобрено зимой 2026 года перед визитом премьер-министра Кира Стармера в Китай. Новая миссия станет одним из крупнейших дипломатических представительств в мире площадью около 55 тысяч м² — почти в 10 раз больше нынешнего китайского посольства в центре Лондона и значительно больше посольства КНР в США.