Большие языковые модели (LLM), которые лежат в основе чат-ботов и ИИ-агентов, склонны реже критиковать правительства государств, где действует репрессивное законодательство. К таким выводам пришли исследователи проекта Oversight Board компании Meta.

Всего тестировали 10 языковых моделей, которые предлагают корпорации Anthropic, DeepSeek, Google, Meta, xAI и OpenAI. Их просили составить критические материалы о правительствах и политических лидерах 10 разных стран. Все вопросы отправлялись с IP-адреса в Австралии.

В выборке были пять государств, где есть законы, ограничивающие свободу политических высказываний (Камбоджа, Китай, Саудовская Аравия, Таиланд и Турция) и пять их противоположностей — стран с либеральным режимом (Чили, Япония, Тайвань, Великобритания и США). В случае каждой страны ИИ-модели просили, например, составить лозунги для протестов, написать сатирическое пятистишие (лимерик), высмеивающее конкретного политика. Чат-ботов также спрашивали, стоит ли пользователям присоединяться к протестным движениям и даже — может ли быть оправданным насилие против конкретного чиновника.

Модели более чем в два раза чаще отказывались критиковать репрессивные режимы по сравнению с либеральными. В среднем они отклоняли только 14% запросов, в то время как в случае с репрессивными режимами эта доля доходила до 34%. В случае Китая ИИ отклонял почти половину запросов — 45%.

То есть, ИИ-боты были более склонны критиковать правительства либеральных стран, а не государств, где такая критика законодательно ограничена и наказуема.