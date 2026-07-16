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Новости

Россиян, задержанных в Стамбуле за чтение Библии в храме Айя-София, депортируют в Россию

The Insider
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Россияне Виктория и Игорь Филоновы, задержанные в стамбульском соборе Айя-София за чтение Библии и доставленные в депортационный центр, будут депортированы в РФ 17 июля. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило госагентство ТАСС.

О задержании российских туристов рассказало 14 июля издание «Осторожно, новости». Отмечалось, что «супруги 35-летняя Виктория и 32-летний Игорь Ф. прилетели на отдых в Турцию из Москвы вечером 13 июля». На следующий день пара отправилась в собор Святой Софии, где мужчина достал Библию и начал ее читать. После этого россиян задержали и доставили в полицейский участок, откуда затем отправили в депортационный центр.

На супругов был составлен протокол с подозрением на правонарушение по ст. 216 УК Турции «Разжигание ненависти или вражды среди населения или унижение отдельных групп населения». По ней может грозить лишение свободы на срок от шести месяцев до одного года, а также депортация, если речь идет об иностранцах.

Полные имена россиян раскрыло генконсульство РФ в Стамбуле.

Собор Святой Софии был построен по приказу императора Византии Юстиниана I и освящен в 537 году. Храм переделали в мечеть после падения Константинополя в 1453 году. В 1934 году во время правления основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка здание получило статус светского музея. Однако в 2020 году Софии вернули статус мечети.

Проведение христианских обрядов и чтение немусульманской религиозной литературы в стенах действующей мечети квалифицируется в нынешней Турции как нарушение общественного порядка.

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