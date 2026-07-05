Турция выдала России антивоенную активистку, разыскиваемую по статье о «дискредитации» армии. Это первый известный случай

Турция 4 июля передала России 24-летнюю антивоенную активистку Ариадну Литвинову, которую российские власти разыскивали по уголовному делу о повторной «дискредитации» армии. Об этом сообщил правозащитный проект «Тюремный адвокат». Самолет с Литвиновой прилетел в московский аэропорт Внуково, где ее задержали. По какой именно процедуре Турция передала активистку — экстрадиции или депортации — пока неизвестно, сообщили The Insider в «Тюремном адвокате». Это первый публично известный случай передачи Турцией России человека, которого преследуют за ненасильственную антивоенную акцию.

«Тюремный адвокат» сообщил, что Литвинова с 4 февраля 2026 года находилась в розыске в России. Первоначально ее преследовали по статье о вандализме, однако позднее действия активистки переквалифицировали на статью 280.3 УК — о повторной «дискредитации» армии.

Литвинову задержали в Санкт-Петербурге 24 февраля 2025 года. По данным проекта «Поддержка политзаключенных. Мемориал», в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину она написала «Убийцы», «Мир Украине» и «Свободу заключенным» на провоенных рекламных баннерах у арки Главного штаба. Ущерб от надписей следствие оценило в 135 536 рублей. На следующий день суд оштрафовал ее на 50 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» армии, а затем отправил в СИЗО по уголовному делу о вандализме.

В марте 2025 года меру пресечения заменили на запрет определенных действий. После освобождения из СИЗО Литвинова покинула Россию и позднее оказалась в Турции.

В сентябре 2025 года «Ковчег» зафиксировал попытку депортации из Турции россиянина, которого в России преследовали и которому угрожали из-за комментария в интернете. По данным проекта, мужчину задержали вскоре после обращения в российское диппредставительство, а турецкие власти вынесли решение о депортации по соображениям национальной безопасности — формально как собственное административное решение Турции, не связанное юридически с уголовным преследованием в России. «Ковчег» предполагает, что информация о нем могла быть передана российскими властями турецкому бюро Интерпола в обход центрального офиса Интерпола. Правозащитникам удалось добиться его выдворения в третью безопасную страну, а не в Россию. Этот случай показывает, что Турция может использовать административную процедуру депортации в отношении преследуемых россиян, не рассматривая формально вопрос об их экстрадиции.

Ранее Турция уже передавала России гражданина, которого российские власти обвиняли в преступлении, квалифицированном как теракт. В июле 2024 года в Бодруме задержали Евгения Серебрякова, подозреваемого в подрыве автомобиля, в котором находились офицер ГРУ и его жена. Глава МВД Турции Али Ерликая тогда сообщил, что российское подразделение Интерпола назвало произошедшее терактом и передало турецким властям информацию о прилете Серебрякова в Бодрум. Через два дня российское МВД заявило, что его доставили в Москву и передали Следственному комитету. Позднее Серебрякова приговорили к 25 годам лишения свободы. В суде он говорил, что надеялся таким образом остановить войну. Этот случай показывает, что обвинения, которые российские власти квалифицируют как терроризм, могут стать основанием для быстрого сотрудничества Турции с Москвой.

Статьи о терроризме входят в число наиболее применяемых по политически мотивированным делам, связанным с войной. По подсчетам проекта «Поддержка политзаключенных. Мемориал», на 18 февраля 2026 года 317 россиян находились в заключении по статье о террористическом акте, еще 298 — по статье о публичных призывах к терроризму или его оправдании. Это вторая и третья по распространенности статьи после госизмены. Российские власти все чаще называют «терроризмом» не только взрывы или нападения, но и поджоги военкоматов, атаки на военные объекты, участие в подразделениях ВСУ, комментарии в интернете и поддержку организаций, которые российские суды объявляют «террористическими». Эта практика позволяет представлять как угрозу безопасности действия, связанные с сопротивлением войне и критикой российских властей.