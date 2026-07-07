Активистку Ариадну Литвинову, депортированную из Турции, арестовали в Петербурге

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга арестовал активистку Ариадну Литвинову, депортированную из Турции. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

По словам отца активистки Валерия Крыжановского, который живет в Турции, Литвинову выслали из страны из-за просроченного безвизового пребывания и отсутствия вида на жительство. Об этом он рассказал Русской службе Би-би-си.

Крыжановский сообщил, что Литвинова приехала к нему в сентябре 2025 года после возбуждения против нее уголовного дела в России. В мае между ними произошел конфликт, после которого он вызвал полицию. Заявление на дочь он не писал, однако ее задержали из-за нарушения миграционных правил. После этого Литвинова около месяца находилась в депортационном центре, а о ее отправке в Россию отец, по его словам, узнал уже из новостей.

В России Литвинову обвиняют по статье о «дискредитации» армии (ч. 2 ст. 280.3 УК РФ). По данным проекта «Поддержка политзаключенных. Мемориал», в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину Литвинова нанесла надписи «Убийцы», «Мир Украине» и «Свободу заключенным» на провоенные рекламные баннеры у арки Главного штаба в Санкт-Петербурге. Ущерб следствие оценило в 135 536 рублей. На следующий день суд оштрафовал активистку на 50 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии, а затем арестовал по уголовному делу о вандализме.

В марте 2025 года меру пресечения заменили на запрет определенных действий. После освобождения из СИЗО Литвинова покинула Россию и позднее оказалась в Турции. Обвинение переквалифицировали на уголовную статью о «дискредитации» армии, меру пресечения изменили на заключение под стражу.

Правозащитники называют этот инцидент первым известным случаем депортации фигуранта политически мотивированного уголовного дела из Турции в Россию. В сентябре 2025 года проект «Ковчег» сообщил о попытке депортации из Турции россиянина, которого на родине преследовали и которому угрожали из-за комментария в интернете. По данным правозащитников, мужчину задержали вскоре после обращения в российское дипломатическое представительство, а турецкие власти приняли решение о его депортации по соображениям национальной безопасности. Формально оно было оформлено как административная мера Турции и не было связано с уголовным преследованием в России.

В «Ковчеге» предположили, что сведения о россиянине могли быть переданы российскими властями турецкому бюро Интерпола в обход центрального офиса организации. В итоге правозащитникам удалось добиться выезда задержанного не в Россию, а в безопасную страну.