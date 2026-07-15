В МВД пообещали списать штрафы водителям, нарушившим правила парковки в очередях на АЗС в Саратовской области

Водители, получившие штрафы за нарушение правил остановки и стоянки в очередях на АЗС Саратовской области, могут обжаловать их и добиться отмены, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Для этого необходимо подать жалобу на постановление.

По словам Волк, нарушения зафиксировали два автоматических комплекса, принадлежащих региональным властям. Штрафы выписывали автомобилистам, ожидавшим заправки в очередях возле АЗС. С 1 июля эти комплексы перестали фиксировать такие нарушения.

В МВД заявили, что при рассмотрении жалоб будут учитывать малозначительность нарушения или действия водителя в условиях крайней необходимости. По каждому такому постановлению подразделения Госавтоинспекции должны будут принять решение об отмене наказания. Автоматической отмены уже выписанных штрафов заявление МВД не предполагает.

После введения лимита возле некоторых заправок образовались очереди, участники которых начали получать штрафы за нарушение правил остановки и стоянки. Депутат областной думы Денис Буланов попросил региональное управление МВД аннулировать постановления, поскольку автомобилисты были вынуждены ждать заправки из-за установленных властями ограничений. Однако в ответе, опубликованном депутатом 14 июля, ведомство заявило, что нарушения зафиксированы автоматически, знаки установлены законно, а оснований для отмены штрафов нет.