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Хозяйка римской виллы, которая, как считалось, выполняла роль домоправительницы, руководила производством вина и масла — исследование

The Insider
Изображение сгенерировано с помощью Nano Banana 2

Изображение сгенерировано с помощью Nano Banana 2

Ученые пересмотрели роль женщин в римском сельском хозяйстве. Историк Тамара Левит из Мельбурнского университета проанализировала античные тексты, археологические находки и мозаики и пришла к выводу, что вилика — женщина-управляющая на римской вилле — вовсе не была «экономкой», как считалось последние 30 лет. На самом деле она руководила ключевыми производствами поместья, включая виноделие и изготовление оливкового масла. Исследование опубликовано в Journal of Roman Archaeology.

Вилика упоминается в римских источниках на протяжении пяти веков — у агрономов, поэтов, юристов и на надгробных надписях. Современные историки, начиная с работ Яспера Карлсена 1990-х годов, описывали ее как домоправительницу, которая следила за уборкой, кухней и домашними рабами. Левит показала, что этот образ основан на ошибочном прочтении главного источника — 12-й книги трактата Колумеллы «О сельском хозяйстве» I века н.э.

Дело в том, что вступление к этой книге Колумелла почти дословно позаимствовал у греческого философа Ксенофонта, писавшего на 400 лет раньше о жизни богатой афинской семьи. Именно оттуда взяты рассуждения о «природном» предназначении женщины сидеть дома. Но собственные наставления Колумеллы, изложенные в основной части книги, рисуют совсем другую картину. Вилика отвечала за заготовку фруктов и овощей, засолку свинины, маринование оливок, а главное — за весь процесс виноделия и производства масла. Этим двум занятиям посвящены 26 из 59 глав книги.

Виноделие и производство оливкового масла были главными коммерческими статьями дохода римской виллы. Раскопки показывают, что масштабы производства значительно превышали нужды самих обитателей поместья. Например, винный погреб виллы Пизанелла в Кампании вмещал более 80 гигантских глиняных сосудов-долиев, что соответствует примерно 80 тысячам литров вина в год, а на вилле Варей в Южной Галлии сотни долиев могли хранить до 650 тысяч литров. Всем этим хозяйством, по Колумелле, управляла именно вилика — она следила за смолением сосудов, работой давилен, брожением сусла и очисткой кувшинов после продажи масла купцу.

Работа вилики проходила не в жилых покоях, а в производственной зоне виллы, которая архитектурно отделялась от господского дома — иногда каменной стеной длиной более 80 метров, как на вилле Дамблен в Галлии. Ей приходилось бывать в овчарнях, конюшнях и стойлах для волов, пересчитывать шерсть после стрижки овец, а часть работ — например, забой свиней и сушку фруктов на солнце — она контролировала под открытым небом. Судя по всему, вилика умела считать и, вероятно, читать.

Кроме того, именно вилике Колумелла поручал ритуалы, без которых римляне не мыслили успешного урожая, — жертвоприношения богам виноделия Либеру и Либере перед сбором винограда. Археологи находят алтари прямо в винодельческих постройках вилл, а на римских мозаиках и фресках встречаются женские фигуры, руководящие работами и подносящие жертвенные гирлянды. Как отмечает Левит, вилика играла ключевую роль в аграрном производстве — основном секторе римской экономики, и хотя ни одна из этих женщин не оставила рассказа о своей работе, внимательное чтение источников позволяет «услышать эхо ее голоса».

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