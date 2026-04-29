Генетики выяснили, что «варвары» V–VII веков смешались с римским населением Германии, сохранив социальные нормы Рима, а не вытеснив их

Международная группа генетиков, антропологов и историков секвенировала геномы 258 человек, похороненных на бывшем приграничьем Римской империи юге Германии в 400–700 годах н.э. Исследование, опубликованное в журнале Nature, позволило реконструировать не только демографию эпохи перехода от Античности к Средним векам, но и детали повседневной жизни — ее продолжительность, семейный уклад и социальные нормы людей, от которых не осталось почти никаких письменных источников.

Ученые сосредоточились на так называемых рядовых могилах — особого типа погребениях с личными вещами, распространившихся с середины V века от Нидерландов до Северной Италии. Анализ геномов в сочетании с радиоуглеродным датированием и данными из смежных дисциплин позволил установить точные даты рождения и смерти сотен людей и реконструировать родственные связи между ними вплоть до нескольких поколений в рамках одного поселения.

Им удалось получить подробные данные о демографии эпохи. Средняя ожидаемая продолжительность жизни составляла 39,8 года для женщин и 43,3 года для мужчин, средний возраст поколения — 28 лет, к десяти годам каждый четвертый ребенок терял хотя бы одного родителя. Тем не менее большинство детей росли вместе с дедушками и бабушками — более 81% имели хотя бы одного живого дедушку или бабушку на момент рождения.

Генетический анализ показал, что около 470 года н.э. вслед за распадом западноримской государственности на бывших пограничных землях произошел резкий демографический перелом. Группа населения с североевропейским происхождением смешалась с генетически разнообразным местным римским населением. К началу VII века этот процесс привел к формированию популяции, генетически близкой к современным жителям Центральной Европы. При этом межэтнические браки фиксировались сразу — уже в первом поколении после прихода «северян».

Реконструкция родословных выявила устойчивую социальную модель: нуклеарные семьи, пожизненная моногамия, строгое избегание браков между родственниками и отсутствие так называемых левиратных союзов — практики, при которой вдова обязана выйти замуж за брата умершего мужа. По мнению авторов, это свидетельствует о преемственности в отношении позднеримских норм, которые впоследствии легли в основу европейской семейной модели. Среди 68 реконструированных супружеских пар лишь пять человек имели детей от нескольких партнеров — и ни один из этих случаев не противоречит версии о последовательной моногамии.

Исследование впервые позволяет заглянуть в повседневную жизнь незнатного населения раннесредневековой Европы, почти не оставившего следов в письменных источниках. По словам авторов, полученные данные меняют представление о Великом переселении народов. Вместо хаотичного вытеснения одних народов другими происходило постепенное и относительно мирное смешение, при котором социальные институты оказались устойчивее, чем политические границы.