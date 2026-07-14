Совбез РФ сообщил о более чем двукратном росте числа подростков, подозреваемых в терроризме. Правозащитники обвиняют силовиков в провокациях

В первом полугодии 2026 года число подростков, которых российские власти относят к совершившим «уголовно наказуемые деяния террористического характера», выросло с 88 до 196. Такие данные привели в Совете безопасности РФ. Ведомство не уточнило, по каким статьям учитывали подростков, в каком процессуальном статусе они находятся и сколько дел завершились обвинительными приговорами.

Совбез связал рост с вербовкой через интернет с помощью «методов социальной инженерии», которые, по утверждению ведомства, используют «украинские националисты». При этом Совбез не привел конкретных примеров или доказательств и не сообщил, какая часть из 196 подростков якобы была завербована людьми, связанными с Украиной.

Формулировка «преступления террористического характера» используется в российской статистике для целого ряда статей УК, включая не только теракты, но и публичное оправдание терроризма, несообщение о преступлении, участие в запрещенной организации и диверсии, признание связанными с терроризмом.

Число подростков, которых власти относят к совершившим деяния «экстремистской направленности», по данным Совбеза, выросло с 62 до 87 человек — примерно в 1,4 раза. Увеличилось и количество случаев вооруженного нападения на образовательные учреждения. По утверждению ведомства, с сентября 2025-го по май 2026-го произошло 26 таких атак, большая часть — в текущем году. Совбез назвал этот показатель самым высоким с 2017-го, но не уточнил, какие именно случаи вошли в статистику и что именно считалось вооруженным нападением.

Рост числа нападений ведомство объясняет «распространением деструктивной идеологии „Колумбайн“ и „Маньяки. Культ убийц“», в том числе якобы через игровые платформы.

Следственный комитет регулярно сообщает о делах против подростков, которых обвиняют в поджогах военкоматов, полицейских автомобилей, железнодорожного оборудования и энергетической инфраструктуры. Часть таких поджогов совершалась в знак протеста против войны в Украине, другие, по версии следствия, подростки устраивали за деньги по заданию интернет-вербовщиков.

Российские силовики после начала полномасштабной войны стали квалифицировать подобные действия как теракты и диверсии. На этом фоне как минимум в 12 регионах России запретили или решили запретить продажу топлива несовершеннолетним, объясняя это в том числе необходимостью предотвратить их вовлечение в преступления.

Правозащитный проект «Первый отдел» при этом утверждает, что значительная часть таких дел возникает после сознательных провокаций российских спецслужб, жертвами которых нередко становятся подростки, ранее не нарушавшие закон.