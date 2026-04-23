Подмосковье стало как минимум 12-м регионом РФ, где запретили продавать топливо несовершеннолетним на фоне роста числа дел о диверсиях

The Insider
Фото: Алексей Сазонов / РИА Новости

Фото: Алексей Сазонов / РИА Новости

Мособлдума приняла закон о запрете продажи горюче-смазочных материалов несовершеннолетним. Речь идет как о топливе, так и обо всех видах масел, пластичных смазках, тормозной и охладающей жидкостях.

С сентября сотрудники АЗС должны будут проверять документы покупателя. Депутаты сделали исключение только для тех подростков от 16 лет, которые получили права на вождение мопеда или легкого мотоцикла (категории М и А1). Игнорирование запрета повлечет за собой штраф, однако его размер пока только обсуждают. Кто будет контролировать соблюдение закона, не уточняется.

Подмосковные власти объясняют новое ограничение заботой о безопасности детей, которые ездят на питбайках (мини-мотоциклах) и квадроциклах. Такой транспорт, способный развивать высокую скорость, можно купить в интернете. Регистрировать его в ГИБДД закон не требует. В прошлом году в России было совершено почти 2 тысячи аварий с участием детей младше 16 лет на мототранспорте. По сравнению с 2024-м рост составил 4%.

По подсчетам The Insider, Московская область стала как минимум 12-м регионом России, в котором уже ввели запрет на продажу топлива или планируют сделать это в ближайшее время. Ранее аналогичные меры приняли в Татарстане, Чувашии, Пензенской, Ярославской, Вологодской, Астраханской, Ленинградской областях, а также в Забайкальском, Приморском краях и Петербурге. Местные власти тоже ссылаются на безопасность дорожного движения. Однако в некоторых субъектах целью прямо называют снижение рисков «деструктивного» поведения.

«На период с 9 марта по 31 декабря 2026 года на всех автозаправочных станциях, расположенных на территории Петербурга, вводится запрет на отпуск нефтепродуктов в любую тару лицам, не достигшим совершеннолетия. Мера направлена на снижение рисков, связанных с использованием горючих материалов несовершеннолетними в деструктивных целях, и является частью комплекса мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка на территории города», — говорится в сообщении пресс-службы петербургского губернатора.

О «предотвращении вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность террористической направленности и против основ конституционного строя и безопасности государства» написано и в пояснительной записке к иркутскому законопроекту.

После начала полномасштабной войны с Украиной в России заметно увеличилось количество уголовных дел о терроризме и диверсиях. Как отмечают журналисты и правозащитники, фигурантами часто становятся несовершеннолетние. 

Инфографика: «Радио Свобода»

Инфографика: «Радио Свобода»

Как утверждает проект «Первый отдел», значительная часть таких дел возбуждена именно после сознательных провокаций российских спецслужб, а жертвами часто становятся подростки, в том числе из благополучных семей, которые до этого никогда не нарушали закон.

