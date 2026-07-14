Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

76.62

EUR

87.58

OIL

75.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

117

 

 

 

 

 

Новости

Кыргызстан запретил вывоз топлива из страны

The Insider
Иллюстрация к материалу

Правительство Кыргызстана вслед за соседним Казахстаном запретило вывоз топлива в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщается на сайте кыргызского кабмина.

Запрет будет действовать временно — «до насыщения внутреннего рынка или формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов» внутри ЕАЭС. Под ограничения попадает вывоз топлива автомобилями или по железным дорогам. 

Исключение сделали для нафты, мазута и печного топлива. Их можно вывозить для переработки за рубежом, но готовая продукция должна вернуться в Кыргызстан.

Кабмин объясняет это решение стремлением предотвратить дефицит нефтепродуктов и необходимостью защиты энергетической безопасности страны. Раньше в Кыргызстане действовал запрет на вывоз топлива за пределы ЕАЭС, на страны Союза он не распространялся. 

Это не первая страна Союза, которая ввела ограничения на вывоз бензина на фоне топливного кризиса в России. Подобный запрет ввел и Казахстан. Бишкек же в начале месяца обращался за помощью к соседним странам с просьбой помочь обеспечить стабильные поставки топлива. Страна с населением 7 млн человек импортирует более 90% бензина из России, которая сама столкнулась с дефицитом топлива после серии украинских ударов по объектам энергетической инфраструктуры. 

Сейчас, по подсчетам The Insider, ограничения на продажу топлива в том или ином виде действуют в 88 из 89 подконтрольных России субъектов.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Понауехавшие. Как релоканты поменяли экономику Армении, Грузии и Сербии
  2. Как тебе такое, Илон Маск? Документы секретных переговоров России и Китая вскрыли программу по уничтожению спутников Starlink
  3. Бездомная Европа: как жилищный кризис стал главной проблемой ЕС
  4. Вперед к победе капитализма. Как Куба стремительно демонтирует наследие Фиделя Кастро
  5. «Попытки изменить Россию изнутри ни к чему не приводят, а воевать за Украину — это имеет значение!» — экс-журналист «Дождя» о службе в ВСУ

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте