Кыргызстан запретил вывоз топлива из страны

Правительство Кыргызстана вслед за соседним Казахстаном запретило вывоз топлива в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщается на сайте кыргызского кабмина.

Запрет будет действовать временно — «до насыщения внутреннего рынка или формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов» внутри ЕАЭС. Под ограничения попадает вывоз топлива автомобилями или по железным дорогам.

Исключение сделали для нафты, мазута и печного топлива. Их можно вывозить для переработки за рубежом, но готовая продукция должна вернуться в Кыргызстан.

Кабмин объясняет это решение стремлением предотвратить дефицит нефтепродуктов и необходимостью защиты энергетической безопасности страны. Раньше в Кыргызстане действовал запрет на вывоз топлива за пределы ЕАЭС, на страны Союза он не распространялся.

Это не первая страна Союза, которая ввела ограничения на вывоз бензина на фоне топливного кризиса в России. Подобный запрет ввел и Казахстан. Бишкек же в начале месяца обращался за помощью к соседним странам с просьбой помочь обеспечить стабильные поставки топлива. Страна с населением 7 млн человек импортирует более 90% бензина из России, которая сама столкнулась с дефицитом топлива после серии украинских ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Сейчас, по подсчетам The Insider, ограничения на продажу топлива в том или ином виде действуют в 88 из 89 подконтрольных России субъектов.