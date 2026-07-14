Болгария заявила о выходе из «коалиции желающих»

Болгария не станет присоединяться к «коалиции желающих» — группе европейских стран, которые помогают Украине в войне с Россией. Об этом объявил болгарский премьер-министр Румен Радев.

По словам Радева, он лично получил приглашение от президента Франции Эммануэля Макрона присоединиться к этой инициативе.

«Я думаю, что Болгарии здесь не место, потому что мы не участвуем в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине. Мы ее не предоставляем», — сказал он.

Радев также добавил, что полагается на дипломатию как способ решения этого конфликта. Отдельно он отметил, что Болгария не является и частью коалиции по борьбе с баллистическими ракетами, о создании которой стало известно накануне.

Раньше Болгария принимала участие в заседаниях «коалиции желающих», но она не была представлена на встрече в Париже, которая прошла вчера.

Как отмечает агентство Bloomberg, Радев последовательно выступает против безвозмездной финансовой помощи Украине. Должность премьера он получил в мае этого года, и с тех пор новое правительство объявило, что намерено остановить поставки оружия Украине, а также заблокировать санкции ЕС против России.

Болгария при этом входит в число крупнейших в ЕС производителей боеприпасов советского стандарта, которые были критически важны для Украины в начале войны. Официально отказывая в прямой военной помощи, страна тем не менее фактически поставляла снаряды на фронт через экспорт в другие страны ЕС. С 2022 года Болгария передала Украине больше десяти пакетов военной помощи, не раскрывая их состав и стоимость.

Страна по-прежнему важна для Украины как поставщик боеприпасов, говорит военный эксперт Давид Шарп:

«Коалиция желающих помогать Украине — это те, кто берут средства из собственного бюджета или жертвуют собственное вооружение. Что касается Болгарии, то я могу предположить, что что-то собственное там было, но это были мизерные пожертвования. Болгарская промышленность помогает Украине не свой счет, конечно. Мне сложно предположить, что Болгария откажется от производства оружия и боеприпасов за счет ЕС и США, что немаловажно для Украины. Это просто был бы нонсенс».

Впрочем, информацию о поставленных Украине с 2022 года пакетах помощи Болгария не раскрывала — из-за этого сложно оценить, передавала ли она что-то критически важное, без чего Украина не могла обойтись, отмечает эксперт.