Великобритания объявила запрещенными организациями КСИР, связанную с Ираном группировку и добровольческий корпус ГРУ

Британское правительство объявило, что воспользуется новыми полномочиями и внесет иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список запрещенных организаций, сообщает Sky News. Министр безопасности Анджела Игл в письменном заявлении парламенту сообщила, что в Великобритании выявлена «деятельность, связанная с КСИР, включающая угрозы жизни и запугивание на британской земле».

Одновременно запрещенной объявлена связанная с Ираном группировка «Исламское движение сподвижников правой руки» (IMCR). Решение принято после серии нападений на еврейскую общину в Британии. Кроме того, под действие закона подпал добровольческий корпус российского ГРУ (военной разведки) — за «саботаж и другую деятельность, направленную против Великобритании и Европы».

Теперь уголовным преступлением считаются призыв к поддержке этих структур, публичное выражение одобрения их деятельности, содействие им в операциях, связанных с Великобританией, а также получение или сохранение материальной выгоды, предоставленной ими или от их имени.

Решение стало возможным после того, как министры в ускоренном порядке провели через парламент закон «О национальной безопасности (государственных угрозах)» — это обещал премьер-министр еще в апреле. Независимый эксперт по законодательству о государственных угрозах Джонатан Холл в докладе, опубликованном в мае 2025 года, пришел к выводу, что существуют «веские основания» для создания механизма запрета, эквивалентного запрету по антитеррористическому закону 2000 года и дополняющего санкции. Цель новых мер — пресекать деятельность людей, продвигающих интересы запрещенных структур.

В мае полиция Лондона объявила о создании специального подразделения для защиты еврейских общин города. Только за апрель в столице было зафиксировано 140 антисемитских инцидентов, а ответственность за часть атак, включая попытки поджога синагог, взяла на себя проиранская группировка «Харакат Ашаб аль-Ямин аль-Исламийя».