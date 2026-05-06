Полиция Лондона создаст подразделение для защиты еврейской общины. За месяц в городе произошло 140 нападений на почве антисемитизма

Полиция Лондона объявила о создании особого подразделения для защиты еврейских общин города. Как сообщает Би-би-си, в группу войдут участковые полицейские, а также специалисты по охране и по борьбе с терроризмом — всего около 100 человек.

Решение о создании подразделения последовало после серии антисемитских нападений, произошедших в столице Великобритании. Только в апреле полиция зафиксировала 140 подобных инцидентов. В марте их было 98, в феврале — 67.

Более трети правонарушений на почве антисемитизма в апреле произошло в лондонском боро Барнет, куда входят районы Голдерс-Грин, Хендон и Финчли, где живет много еврейских семей. Были арестованы около 50 человек, восьмерым из них предъявлены обвинения.

В конце апреля в районе Голдерс-Грин мужчина, вооруженный ножом, ранил двух представителей еврейской общины — мужчин 70 и 30 лет. Нападавший был задержан, им оказался уроженец Сомали с британским паспортом.

Также в апреле было совершено несколько попыток поджечь синагоги в Лондоне. Ответственность за часть атак взяла на себя проиранская группировка «Харакат Ашаб аль-Ямин аль-Исламийя». В марте неизвестные подожгли четыре машины, принадлежащие еврейской общинной службе скорой помощи.