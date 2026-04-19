Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

76.05

EUR

89.63

OIL

97.22

Поддержите нас

183

 

 

 

 

 

Новости

В Лондоне вновь подожгли синагогу. Ответственность за нападение взяла на себя проиранская группировка

The Insider
У синагоги Kenton United в районе Харроу на северо-западе Лондона, 19 апреля 2026 года. Фото: Justin Tallis / AFP

У синагоги Kenton United в районе Харроу на северо-западе Лондона, 19 апреля 2026 года. Фото: Justin Tallis / AFP

Неизвестные подожгли синагогу Kenton United в районе Харроу на севере Лондона. Расследование инцидента ведет подразделение полиции, занимающееся борьбой с терроризмом.

По словам главного раввина Британии Эфраима Мирвиса, огонь не причинил значительного ущерба. Он назвал произошедшее «кампанией насилия и запугивания против еврейской общины», поскольку сегодняшнее нападение стало уже третьим менее чем за неделю.

«Систематические атаки на возможность нашей общины молиться и жить в безопасности — это атака на ценности, которые объединяют всех нас. Слава Богу, никто не погиб, но мы не можем и не должны ждать, пока это изменится, чтобы понять, насколько опасен этот момент для всего нашего общества», — написал Мирвис.

X (Twitter)https://twitter.com/chiefrabbi/status/2045787136541048960

В минувшую пятницу, 17 апреля, в британской столице попытались поджечь коммерческое помещение, связанное с еврейской общиной. Неизвестный оставил у здания пакет с бутылками с жидкостью и поджег их, однако огонь не разгорелся.

У здания офиса, ранее использовавшегося организацией Jewish Futures, в районе Хендон на северо-западе Лондона, 18 апреля 2026 года

У здания офиса, ранее использовавшегося организацией Jewish Futures, в районе Хендон на северо-западе Лондона, 18 апреля 2026 года

Фото: Justin Tallis / AFP

Ранее на той же неделе в северном Лондоне задержали двух человек по подозрению в поджоге синагоги в районе Финчли. Нападавшие бросили бутылки с горючим и кирпич, однако пожар не вспыхнул, никто не пострадал. Дело расследуют как антисемитское преступление. Месяцем ранее в городе в результате поджога сгорели четыре машины еврейской службы Hatzola.

Сгоревшие машины скорой помощи в Голдерс-Грин на севере Лондона после ночного поджога, 23 марта 2026 года

Сгоревшие машины скорой помощи в Голдерс-Грин на севере Лондона после ночного поджога, 23 марта 2026 года

Фото: Henry Nicholls / AFP

Ответственность за большинство недавних атак взяла на себя проиранская группировка «Харакат Ашаб аль-Ямин аль-Исламийя». Как пишет Reuters, она также опубликовала видеозапись, предположительно, поджога синагоги Kenton United. Власти также оцепили район вокруг израильского посольства в Лондоне после сообщений группировки о том, что по нему якобы планировался удар дронами с «опасными веществами». Позднее полиция заявила, что не обнаружила угрозы.

Полиция проверяет сообщения о возможной атаке дронов с опасными веществами на израильское посольство в Кенсингтон-Пэлас-Гарденс на западе Лондона, 17 апреля 2026 года

Полиция проверяет сообщения о возможной атаке дронов с опасными веществами на израильское посольство в Кенсингтон-Пэлас-Гарденс на западе Лондона, 17 апреля 2026 года

Фото: Ben Stansall / AFP

Премьер-министр Кир Стармер назвал серию нападений на объекты, связанные с еврейской общиной, атакой на Британию:

«Я потрясен недавними попытками поджогов на почве антисемитизма в северном Лондоне. Это отвратительно, и с этим не будут мириться. Мы усиливаем присутствие полиции на улицах, виновные будут найдены и привлечены к ответственности. Мы не остановимся, пока не установим и не накажем всех причастных».

Всплеск числа атак и антисемитских инцидентов фиксируется в Европе на фоне американо‑израильской военной операции против Ирана.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. На штурм с VPN. Как блокировка Telegram помешала российским военным
  5. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте