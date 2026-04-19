В Лондоне вновь подожгли синагогу. Ответственность за нападение взяла на себя проиранская группировка

Неизвестные подожгли синагогу Kenton United в районе Харроу на севере Лондона. Расследование инцидента ведет подразделение полиции, занимающееся борьбой с терроризмом.

По словам главного раввина Британии Эфраима Мирвиса, огонь не причинил значительного ущерба. Он назвал произошедшее «кампанией насилия и запугивания против еврейской общины», поскольку сегодняшнее нападение стало уже третьим менее чем за неделю.