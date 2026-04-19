В Лондоне вновь подожгли синагогу. Ответственность за нападение взяла на себя проиранская группировка

Неизвестные подожгли синагогу Kenton United в районе Харроу на севере Лондона. Расследование инцидента ведет подразделение полиции, занимающееся борьбой с терроризмом.
По словам главного раввина Британии Эфраима Мирвиса, огонь не причинил значительного ущерба. Он назвал произошедшее «кампанией насилия и запугивания против еврейской общины», поскольку сегодняшнее нападение стало уже третьим менее чем за неделю.
«Систематические атаки на возможность нашей общины молиться и жить в безопасности — это атака на ценности, которые объединяют всех нас. Слава Богу, никто не погиб, но мы не можем и не должны ждать, пока это изменится, чтобы понять, насколько опасен этот момент для всего нашего общества», — написал Мирвис.
В минувшую пятницу, 17 апреля, в британской столице попытались поджечь коммерческое помещение, связанное с еврейской общиной. Неизвестный оставил у здания пакет с бутылками с жидкостью и поджег их, однако огонь не разгорелся.
Ранее на той же неделе в северном Лондоне задержали двух человек по подозрению в поджоге синагоги в районе Финчли. Нападавшие бросили бутылки с горючим и кирпич, однако пожар не вспыхнул, никто не пострадал. Дело расследуют как антисемитское преступление. Месяцем ранее в городе в результате поджога сгорели четыре машины еврейской службы Hatzola.
Ответственность за большинство недавних атак взяла на себя проиранская группировка «Харакат Ашаб аль-Ямин аль-Исламийя». Как пишет Reuters, она также опубликовала видеозапись, предположительно, поджога синагоги Kenton United. Власти также оцепили район вокруг израильского посольства в Лондоне после сообщений группировки о том, что по нему якобы планировался удар дронами с «опасными веществами». Позднее полиция заявила, что не обнаружила угрозы.
Премьер-министр Кир Стармер назвал серию нападений на объекты, связанные с еврейской общиной, атакой на Британию:
«Я потрясен недавними попытками поджогов на почве антисемитизма в северном Лондоне. Это отвратительно, и с этим не будут мириться. Мы усиливаем присутствие полиции на улицах, виновные будут найдены и привлечены к ответственности. Мы не остановимся, пока не установим и не накажем всех причастных».
Всплеск числа атак и антисемитских инцидентов фиксируется в Европе на фоне американо‑израильской военной операции против Ирана.