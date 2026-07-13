NYT: Израиль годами вербовал экс-президента Ирана Ахмадинежада, чтобы поставить его во главе страны после свержения режима

Израиль в течение нескольких лет готовил бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада как разведывательный актив — в подходящий момент его планировалось поставить во главе страны вместо действующего режима. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских и иранских чиновников, знакомых с операцией. Вербовка Ахмадинежада была для Израиля настолько приоритетной, что тогдашний глава «Моссада» Давид Барнеа в 2024 году лично встречался с ним в Будапеште, после чего израильская разведка уведомила ЦРУ о контактах с экс-президентом. По данным собеседников газеты, в последние годы Израиль тайно оплачивал Ахмадинежаду жилье и поездки, а израильские оперативники несколько раз встречались с ним за границей.

Прикрытием для будапештских встреч служили конференции в Университете государственной службы «Людовика». Как рассказал NYT ректор вуза Гергей Дели, в начале 2024 года высокопоставленный венгерский чиновник попросил его провести конференцию по климату и пригласить Ахмадинежада — мероприятие было лишь ширмой для его тайных переговоров с израильскими разведчиками. Дели признал, что играл роль подставного лица, но счел, что может способствовать спасению жизней людей. Он сказал:

«У вас два врага, и если эти враги хотят говорить друг с другом, то лучше сделать всё возможное, чтобы они говорили».

В июне 2025 года, за несколько дней до начала израильской войны против Ирана, Ахмадинежад снова приезжал в Будапешт. Его телохранители из подразделения «Ансар» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) докладывали, что он как минимум дважды ускользал от охраны и надолго исчезал, а на расспросы отвечал, что встречался с университетскими профессорами. Кульминацией операции стал конец февраля 2026 года, в первые дни американо-израильской войны против Ирана. 28 февраля израильский авиаудар пришелся по комплексу Ахмадинежада в Тегеране — по зданию его охраны и бронированному автомобилю, после чего бывшего президента, жившего под жестким наблюдением, увезли на черном Peugeot оперативники «Моссада» и спрятали на конспиративной квартире в Иране. План по свержению режима и приведению Ахмадинежада к власти в итоге провалился.

По данным NYT, экс-президент был недоволен спешной операцией по его вывозу и разочаровался в израильском плане вернуть его к власти. Он покинул конспиративную квартиру при невыясненных обстоятельствах и не появлялся на публике до минувшего понедельника, когда неожиданно пришел на траурную процессию по убитому верховному лидеру Али Хаменеи. Четверо высокопоставленных иранских чиновников рассказали газете, что сейчас Ахмадинежад находится под домашним арестом в ведении разведки КСИР, поскольку Иран узнал о значительной части его контактов с Израилем.

Отмечается, что ставка на Ахмадинежада выглядит неожиданной, ведь на посту президента в 2005–2013 годах он ускорял ядерную программу Ирана, регулярно призывал к уничтожению Израиля и отрицал холокост. По словам его окружения, он говорил близким, что видит себя реформатором наподобие Бориса Ельцина, а в случае прихода к власти Иран признал бы Израиль и нормализовал отношения в рамках «Соглашений Авраама».

Как пишет NYT, план смены режима был частью более широкой израильской стратегии, включавшей также вооружение и подготовку иранских курдских оппозиционных сил в северном Ираке, которые должны были войти в западный Иран и двигаться к Тегерану, — замысел, который так и не был реализован.

Война, начатая США и Израилем в конце февраля, продолжается до сих пор. В ночь на 13 июля США и Иран обменялись новыми ударами и делают противоположные заявления о том, открыт ли Ормузский пролив для судоходства, а обострение ставит под сомнение переговоры о ядерной программе Тегерана и завершении войны.