Израиль передал США разведданные о покушении на Трампа, которое готовит Иран

Израильские спецслужбы передали своим американским коллегам разведданные о подготовке Ираном покушения на президента Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники пишут The Wall Street Journal и CNN.

Как отмечают СМИ, США в последние недели регулярно получали разведывательные данные о возможных планах покушения на Трампа. Еще в среду, выступая перед журналистами в Анкаре, он заявил:

«Они [Иран] хотят устранить американского лидера — меня. Я в каждом списке. Я видел сегодня утром, я в каждом из их списков. И пока, наверное, мне немного везло, но, возможно, это продлится недолго».

Лозунги с призывом к убийству Трампа также звучали на похоронах убитого в начале войны верховного лидера Али Хаменеи.

Полученное Штатами от Израиля на этой неделе предупреждение касалось конкретного заговора и содержало новые детали. Подробности планируемой операции СМИ не сообщают.

В то же время источники CNN отмечают, что израильский доклад рассматривается и как часть более широкой попытки Израиля повлиять на Штаты и на принятие ими решений по вопросу войны на Ближнем Востоке. Некоторые представители разведывательного сообщества скептически относятся к израильским данным.

К тому же отношения двух союзнических стран в последнее время испортились: в то время как Трамп хочет закончить войну, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает на ее продолжении. Боевые действия между Израилем и Ливаном не раз приводили к эскалации в регионе. 17 июня Иран и США заключили меморандум о взаимопонимании — предварительное соглашение об остановке огня, однако за последние несколько дней стороны не раз обменялись взаимными ударами. Трамп на этом фоне назвал переговоры «пустой тратой времени».