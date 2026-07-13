Под Парижем горит лес Фонтенбло, огонь охватил 800 га. Власти допускают, что это поджог

Пожар охватил уже около 800 га леса Фонтенбло в 60 км к юго-востоку от Парижа, сообщает Le Parisien со ссылкой на властей. Префект департамента Сена и Марна назвал масштаб пожара беспрецедентным для региона. Огонь вспыхнул вечером в воскресенье, за несколько часов площадь возгорания увеличилась на сотни гектаров.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес после прибытия на место объявил, что пожар мог возникнуть в результате поджога. По его словам, на территории радиусом около километра обнаружили десять отдельных очагов возгорания. При этом окончательно причина пожара пока не установлена, пострадавших нет.