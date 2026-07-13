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Новости

Под Парижем горит лес Фонтенбло, огонь охватил 800 га. Власти допускают, что это поджог

The Insider
Franck Desprez / SDIS 77 / AFP

Franck Desprez / SDIS 77 / AFP

Пожар охватил уже около 800 га леса Фонтенбло в 60 км к юго-востоку от Парижа, сообщает Le Parisien со ссылкой на властей. Префект департамента Сена и Марна назвал масштаб пожара беспрецедентным для региона. Огонь вспыхнул вечером в воскресенье, за несколько часов площадь возгорания увеличилась на сотни гектаров.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес после прибытия на место объявил, что пожар мог возникнуть в результате поджога. По его словам, на территории радиусом около километра обнаружили десять отдельных очагов возгорания. При этом окончательно причина пожара пока не установлена, пострадавших нет.

Sdis 27 / DR

Sdis 27 / DR

В тушении участвуют 500 пожарных, в том числе подразделения, направленные с юга и юго-востока Франции. К ним присоединились два пожарных самолета Canadair, которые набирают воду в Сене.

X (Twitter)https://twitter.com/Prefet77/status/2076535308791713864

В Ашера-ла-Форе эвакуировали около 400 человек из 200 домов, сообщила мэр коммуны. В расположенном рядом Ле-Водуэ деревья загорелись в трех-четырех метрах от жилых домов. Из-за пожара остается частично перекрытой автомагистраль A6. Огонь также повредил кабели на скоростной железнодорожной линии Париж — Лион, из-за чего задержки поездов достигали восьми часов, но к утру 13 июля движение восстановили.

Aubin Laratte / LP

Aubin Laratte / LP

Пройденная пожарами во Франции с начала года территория может достичь 25 тысяч га. Это вдвое больше, чем за тот же период 2025 года. На 13 июля повышенный уровень опасности лесных пожаров действует в 59 департаментах страны.

Сегодня в Фонтенбло прогнозируется температура до +35 градусов, а по всему региону Иль-де-Франс объявлен высший уровень предупреждения из-за жары. Несколько участков леса, включая дороги и туристические тропы, закрыты как минимум до 15 июля. Франция переживает третью с начала года волну экстремальной жары, которая увеличивает риск новых лесных пожаров.

Изображение из галереи

Sophie Bordier / LP

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Из-за жары во Франции остановили три энергоблока АЭС: на станциях «Гольфеш», «Бюже» и «Шо». Еще на нескольких энергоблоках снизили мощность. Ограничения связаны с требованиями к температуре воды, которую системы охлаждения станций сбрасывают в реки и море.

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