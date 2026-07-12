Франция остановила три ядерных реактора и снизила мощность еще восьми из-за жары

Французская энергетическая компания EDF остановила три ядерных реактора и снизила мощность еще восьми из-за сильной жары. Ограничения действуют на трех АЭС, расположенных у рек, вода из которых используется для охлаждения реакторов, сообщает Le Parisien со ссылкой на AFP.

Полностью остановлены второй энергоблок АЭС «Гольфеш» на Гаронне, третий блок АЭС «Бюже» на Роне и второй блок АЭС «Шо» на Маасе. EDF объяснила решение необходимостью соблюдать экологические нормы, ограничивающие температуру воды, сбрасываемой атомными станциями в реки.

Кроме того, мощность снижена на первом и втором блоках АЭС «Сен-Альбан», первом и третьем блоках АЭС «Блейе», четвертом и пятом блоках АЭС «Бюже», первом блоке АЭС «Шо» и третьем блоке АЭС «Трикастен». В июне EDF уже останавливала три реактора из-за жары.

Для четвертого и пятого блоков АЭС «Бюже» власти сделали исключение из экологических ограничений. Согласно опубликованному 11 июля постановлению, минимальная выработка этих реакторов необходима для безопасности энергосистемы как минимум до 20 июля, несмотря на возможный ущерб окружающей среде.

Во Франции работают 57 ядерных реакторов, которые обеспечивают около 70% производства электроэнергии. Все они расположены у рек или моря, поскольку нуждаются в больших объемах воды для охлаждения. Французский регулятор устанавливает для каждой станции отдельные ограничения на температуру сбрасываемой воды, чтобы снизить ущерб водным экосистемам.