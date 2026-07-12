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Новости

Самодельную бензоколонку обнаружили полицейские в Ростовской области. На ряде АЗС в регионе нет топлива, на других — очереди

The Insider
Фото: скриншот видео ГУ МВД России по Ростовской области

Фото: скриншот видео ГУ МВД России по Ростовской области

В Аксае Ростовской области полиция задержала местного жителя, который продавал топливо через самодельную бензоколонку без регистрации в качестве предпринимателя. У него изъяли 120 литров горючего, сообщило региональное управление МВД. Это произошло на фоне дефицита топлива в области: на заправках, где есть бензин, образуются очереди, а отпуск бензина ограничили 30 литрами на один легковой автомобиль.

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На опубликованном полицией видео видна небольшая постройка с надписью «Дизель», рядом с которой установлено оборудование, напоминающее обычную заправочную колонку: электронное табло, шланг и топливораздаточный пистолет. Судя по показаниям табло, топливо продавали по 92 рубля за литр. В МВД при этом заявили, что его стоимость «заметно превышала рыночную».

Полиция предупредила мужчину, что при повторной продаже топлива с использованием оборудования и тары, не соответствующих государственным стандартам, ему может грозить уголовная ответственность по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В то же время на отдельных частных заправках Ростовской области литр бензина АИ-92 продают значительно дороже. Читательница 161.ru рассказала, что на трассе М-4 «Дон» ей пришлось купить топливо по 169 рублей за литр после того, как на нескольких сетевых АЗС бензина не оказалось. На одной из заправок, по ее словам, в очереди стояли около ста машин, а на другой автомобилисты заранее занимали места в ожидании поставки на следующий день.

Топливный кризис в России обострился в конце мая после серии ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. По данным Reuters, производство бензина в стране сейчас покрывает около 65% спроса, а ежедневный дефицит достигает 40–45 тысяч тонн. Нехватка топлива зафиксирована в 88 из 89 подконтрольных России регионов, подсчитал The Insider; пока перебои не отмечались только на Чукотке.

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