Самодельную бензоколонку обнаружили полицейские в Ростовской области. На ряде АЗС в регионе нет топлива, на других — очереди

На опубликованном полицией видео видна небольшая постройка с надписью «Дизель», рядом с которой установлено оборудование, напоминающее обычную заправочную колонку: электронное табло, шланг и топливораздаточный пистолет. Судя по показаниям табло, топливо продавали по 92 рубля за литр. В МВД при этом заявили, что его стоимость «заметно превышала рыночную».

Полиция предупредила мужчину, что при повторной продаже топлива с использованием оборудования и тары, не соответствующих государственным стандартам, ему может грозить уголовная ответственность по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В то же время на отдельных частных заправках Ростовской области литр бензина АИ-92 продают значительно дороже. Читательница 161.ru рассказала, что на трассе М-4 «Дон» ей пришлось купить топливо по 169 рублей за литр после того, как на нескольких сетевых АЗС бензина не оказалось. На одной из заправок, по ее словам, в очереди стояли около ста машин, а на другой автомобилисты заранее занимали места в ожидании поставки на следующий день.



Топливный кризис в России обострился в конце мая после серии ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. По данным Reuters, производство бензина в стране сейчас покрывает около 65% спроса, а ежедневный дефицит достигает 40–45 тысяч тонн. Нехватка топлива зафиксирована в 88 из 89 подконтрольных России регионов, подсчитал The Insider; пока перебои не отмечались только на Чукотке.