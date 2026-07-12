В российской колонии перед освобождением избили украинца и подкинули ему флаг Украины с надписью «Азов». Сейчас его удерживают в ЦВСИГ

По словам Бендас, за 10 суток до освобождения Бугайчука поместили в штрафной изолятор, где он не имел доступа к личным вещам. Когда его вывели из ШИЗО и повели к выходу, там его ждали несколько неизвестных ему мужчин в гражданской одежде. Один из них, как утверждает активистка, заявил: «Не надейся, что так просто освободишься».

Во время досмотра мужчины неизвестные силовики достали из папки с документами украинский флаг и при Бугайчуке написали на нем маркером слово «Азов», рассказала Бендас. После этого украинцу дали на подпись готовый протокол об изъятии, однако он отказался его подписывать. По утверждению активистки, после отказа Бугайчука около часа избивали, а затем обрили ему голову.

Бендас рассказала, что несколько часов ждала Бугайчука у ворот колонии. Затем его вывели со скрученными руками и в наручниках и затолкали в автомобиль. «Оля, помоги! Они меня мучают!» — успел крикнуть он. Бугайчук также сообщил ей, что флаг ему подкинули и что против него готовят новое уголовное дело.

Примерно через 5 часов Бугайчук сам связался с активисткой и сообщил, что находится в ЦВСИГ. Бендас заявила, что готовит обращение о совершении преступления в Следственный комитет по Тульской области.

Бугайчука задержали в Москве 11 июля 2018 года. Он работал проводником в пассажирском депо украинского города Ковеля. Российские силовики обвиняли его в том, что он вместе с двумя другими людьми якобы переправлял через границу оружие для продажи, в том числе пистолет Glock 19 и 10 стволов к пистолету Макарова. Бугайчук вину не признал, а при задержании у него, по словам юриста Марка Фейгина, ничего не нашли.

В феврале 2020 года Бугайчука приговорили к 8 годам лишения свободы по статьям о незаконном обороте и контрабанде оружия. Правозащитный проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» включил его в список граждан Украины, лишенных свободы в России и на оккупированных территориях, в делах которых правозащитники видят признаки политической мотивации и незаконности. При этом Бугайчук не был признан политическим заключенным.



После отбытия срока граждан Украины обычно не освобождают, а отправляют в центры временного содержания иностранцев — формально из-за нарушений миграционного законодательства и для последующей депортации. Там они могут находиться месяцами: с августа 2024 года выезды из российских ЦВСИГ были фактически перекрыты. Позднее часть украинцев вывезли к границе с Грузией, где десятки бывших заключенных также неделями удерживали в подвале погранпункта, поскольку Россия их депортировала, а грузинские власти отказывались впускать.