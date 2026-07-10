Продажа Усть-Луги структуре Gunvor всегда была понятийной сделкой, долю компании забрали после ухода Тимченко и Тёрнквиста — Алексашенко

Накануне Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление 499 720 акций АО «Усть-Луга Ойл» — оператора крупнейшего в Европе терминала по перевалке нефтепродуктов в порту Усть-Луга. Этот пакет, около 26% компании, принадлежит кипрской Capefar Limited, связанной с международным трейдером Gunvor. Указ вносит акции в перечень активов, подпадающих под механизм «временного управления некоторым имуществом», введенный в апреле 2023 года, — по той же схеме государство ранее забрало российские активы Fortum, Uniper, Danone и Carlsberg.

Gunvor был основан российским миллиардером Геннадием Тимченко и шведом Тёрбьорном Тёрнквистом. Тимченко в 2014 году был вынужден продать свою долю в компании, поскольку попал под санкции. В декабре 2025 года стало известно, что и Тёрнквист продаст свою долю менеджменту Gunvor и уйдет в отставку.

Gunvor в 2009 году инициировал строительство терминала и вложил в него около $1 млрд. В 2015 году трейдер продал 74% «Усть-Луга Ойл» структуре миллиардера Андрея Бокарева за $1,7 млрд, но 26% сохранил за собой через кипрскую компанию. Указ не затрагивает долей российских акционеров — структур Бокарева и «Транснефти».

Экономист Сергей Алексашенко объяснил The Insider, почему Кремль решил забрать пакет именно сейчас:

«Эту долю отбирают точно так же, как отобрали активы у Sakhalin Energy и еще кучи компаний. Просто раньше Gunvor был своим — там был Геннадий Тимченко. Потом Тимченко за день до введения санкций отдал всё своему менеджеру Тёрбьорну Тёрнквисту. А примерно год назад Тёрнквист продал свои активы. До этого Gunvor хотел купить иностранные активы „Лукойла“, но американцы не разрешили — сказали, что это „рука Кремля“. Тогда Тёрнквист ушел с поста и продал свою долю менеджменту компании. А это уже совсем не свои. Одно дело — отдать Тимченко долю в Усть-Луге, другое — каким-то непонятным людям. Теперь им говорят: вам дали подержать — подержали? Отдайте обратно. То есть продажа с самого начала была понятийной сделкой».

Глава Transparency International Russia Илья Шуманов в разговоре с The Insider также обратил внимание на то, что после смены собственников Gunvor у Кремля не осталось причин считать компанию «своей»: