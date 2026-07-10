Трамп уволил демократов — членов комиссии США по содействию выборам. Единственный республиканец ушел сам

Президент США Дональд Трамп уволил двух членов Комиссии по содействию выборам (EAC) от Демократической партии, а единственный республиканец в ее составе подал в отставку, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Белого дома. EAC — двухпартийное федеральное агентство, которое помогает штатам организовывать выборы. Как говорится на сайте комиссии, ее миссия состоит в том, чтобы «помогать организаторам выборов улучшать их проведение и помогать американцам участвовать в голосовании». После увольнений и отставки ведомство осталось без руководства.

Как отмечается, эти кадровые решения стали очередным шагом Трампа по установлению контроля над избирательной системой за несколько месяцев до ноябрьских промежуточных выборов, на которых решится, кто будет контролировать Конгресс. Президент по-прежнему ложно утверждает, что победил на выборах 2020 года, и изображает американскую избирательную систему «пораженной фальсификациями». Он добивается ограничения голосования по почте и требует, чтобы избиратели подтверждали гражданство на участках.

Представитель Белого дома, говоривший с агентством на условиях анонимности, объяснил увольнения решением Верховного суда по делу члена Федеральной торговой комиссии Ребекки Келли Слотер. По его словам, Трамп «оставляет за собой право» отстранять чиновников, которые «не полностью привержены обеспечению безопасности американских выборов», а вердикт суда дал ему на это основания. В конце июня Верховный суд разрешил Трампу уволить Слотер и тем самым расширил право президента отстранять руководителей независимых агентств — несмотря на закон, по которому членов комиссий можно было снимать только по конкретным основаниям.

Правозащитники раскритиковали решение президента. Глава Центра правосудия Бреннана при Школе права Нью-Йоркского университета Майкл Уолдман назвал увольнения «глубоко тревожными на фоне непрекращающихся попыток Трампа вмешаться в выборы» и отметил, что теперь агентство не сможет выполнять свои основные функции. Сопредседатель правозащитной организации Public Citizen Лиза Гилберт заявила:

«Этот шаг — очередная жалкая попытка посеять сомнения в наших выборах, которые безопасно и профессионально проводятся штатами и местными властями».

Республиканцы удерживают незначительное большинство в обеих палатах Конгресса, но, по данным опросов, как пишет Bloomberg, избиратели, обеспокоенные ростом стоимости жизни, разочаровываются в его руководстве, и демократы рассчитывают вернуть себе и Палату представителей, и Сенат. Продвигаемый Трампом закон SAVE Act, который ограничивает голосование по почте и вводит обязательную идентификацию избирателей, застрял в Сенате.