Верховный суд США разрешил Трампу увольнять членов Федеральной торговой комиссии и отменил 90-летний прецедент о независимости агентств

Верховный суд США одобрил увольнение Трампом члена Федеральной торговой комиссии (FTC) от Демократической партии и таким образом расширил полномочия президента над органами власти, отменив прецедент 1935 года, который защищал руководителей некоторых регулирующих агентств от увольнения по воле президента, сообщает Reuters. Решение принято голосами шести консервативных судей против трех либеральных.

Суд отменил защиту от увольнения для членов FTC, введенную Конгрессом более века назад законом 1914 года, и тем самым пересмотрел знаковое дело Humphrey's Executor v. United States 1935 года, которое прежде эту защиту подтверждало. В прошлом году Трамп уволил члена FTC Ребекку Слотер из-за разногласий по поводу политики — несмотря на то, что ее полномочия должны были действовать до 2029 года. При этом суд отдельно подчеркнул, что решение не должно восприниматься как угроза независимости Федеральной резервной системы, которую судьи назвали институтом с уникальной исторической традицией: тем же решением суд отказался разрешить Трампу уволить управляющую ФРС Лизу Кук, сохранив независимость американского центробанка.

Председатель Верховного суда Джон Робертс, автор решения, поддержанного всеми пятью коллегами-консерваторами, заявил, что право Трампа увольнять Слотер «не является спорным случаем». Он написал:

«Положение об увольнении членов FTC только при наличии веских оснований нарушает принцип разделения властей. В своем нынешнем виде FTC обеспечивает исполнение и администрирование около 80 законов, которые охватывают почти все сферы экономики страны. Задачи, которые она выполняет, — это „сама суть исполнения закона“, то есть именно конституционная роль президента».

Судья Соня Сотомайор, выступившая с особым мнением от имени трех либеральных судей, предупредила, что решение фактически меняет систему государственного управления: десятки независимых комиссий теперь могут превратиться в чисто исполнительные органы, а огромная власть над жизнью американцев перейдет в руки президента. Сама Слотер в эфире CNBC назвала решение беспрецедентным и заявила, что оно передает «огромный объем власти» президенту, что в перспективе будет выгодно богатым и влиятельным в ущерб простым американцам. Трамп, в свою очередь, назвал решение «большой победой» и написал в соцсетях, что оно подтверждает президентские конституционные полномочия увольнять чиновников исполнительной власти и назначенцев агентств.

Дело Слотер прошло через нижестоящие суды: в июле 2025 года федеральный судья округа Колумбия Лорен Алихан заблокировала увольнение, а апелляционный суд округа Колумбия в августе оставил это решение в силе. Однако Верховный суд в сентябре позволил увольнению вступить в силу, согласившись рассмотреть дело по существу. Администрация Трампа настаивала на доктрине «единой исполнительной власти», согласно которой президент обладает исключительным правом назначать и увольнять глав независимых агентств, несмотря на защиту их полномочий, установленную Конгрессом.

Решение по делу Слотер стало очередным случаем, когда Верховный суд пересмотрел свой давний прецедент. Ранее похожим образом были отменены решения по делу Roe v. Wade (2022) о правах штатов вводить антиабортные регуляции и о трактовке полномочий агентств (2024).