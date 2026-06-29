Верховный суд США отказал Трампу в рассмотрении апелляции по делу о сексуальных домогательствах к писательнице Джин Кэрролл

Верховный суд США отказался принять к рассмотрению апелляцию президента Дональда Трампа, который пытался оспорить вердикт о выплате $5 млн писательнице и журналистке Элизабет Джин Кэрролл по делу о сексуальном домогательстве. Решение было объявлено в понедельник, 29 июня, сообщает Reuters.

Апелляцию отклонили после того, как нижестоящий суд оставил в силе вердикт присяжных 2023 года и отверг доводы Трампа о том, что процесс был нечестным, — якобы судья незаконно позволил присяжным услышать показания о его предполагаемых прошлых случаях сексуальных домогательств.

Трамп и Кэрролл судятся с 2019 года, когда бывшая колумнистка журнала Elle опубликовала отрывок из мемуаров с утверждением, что Трамп изнасиловал ее около 1996 года в примерочной универмага Bergdorf Goodman на Манхэттене. Трамп обвинения отрицал и заявлял, что Кэрролл лжет, — как в 2019 году, во время его первого президентского срока, так и в 2022-м, когда он уже не занимал этот пост.

Дело о вердикте на $5 млн касалось публикации Трампа в соцсетях в 2022 году, где он назвал обвинения Кэрролл «обманом» и «подставой», добавив, что она «не в его вкусе». Присяжные в 2023 году решили, что Трамп совершил в отношении Кэрролл сексуальный харассмент и впоследствии оклеветал ее, но не нашли подтверждения изнасилования. Апелляционный суд второго округа на Манхэттене в 2024 году подтвердил вердикт, сославшись на «повторяющийся, характерный для Трампа паттерн поведения» — в том числе на его слова о собственной сексуальной несдержанности в видеозаписи Access Hollywood, всплывшей во время предвыборной кампании 2016 года.

Параллельно Минюст в мае 2026 года объявил об уголовном расследовании в отношении Кэрролл — ведомство проверяет, не дала ли она ложные показания в ходе двух гражданских процессов против президента.

По второму иску Кэрролл тот же апелляционный суд в 2025 году отказался отменить вердикт о выплате ей $83,3 млн — эта сумма была присуждена ей за клевету, прозвучавшую в 2019 году, когда Трамп впервые отверг обвинения Кэрролл и заявил, что она выдумала их, чтобы продать книгу.