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Новости

OpenAI закрывает свой браузер Atlas. Его представили всего девять месяцев назад

The Insider
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Компания — разработчик ChatGPT сообщила, что будет сокращать поддержку своего браузера Atlas, созданного на основе ИИ. Это произошло спустя меньше чем через девять месяцев после того, как Atlas представили пользователям. 

Как следует из опубликованного накануне пресс-релиза, часть функций Atlas перенесут в расширение ChatGPT для браузера Google Chrome. 

Поддержку же самого Atlas будут постепенно сокращать. Представитель OpenAI Джеймс Сан в своем Twitter пишет, что отключат его ориентировочно уже 9 августа. Детали пользователям сообщат позднее.

OpenAI представила собственный браузер в конце октября прошлого года. Сразу же после своего появления в открытом доступе он столкнулся с критикой. Например, главред MIT Technology Review назвал его «бесполезным для тех, кто не работает в OpenAI». С момента появления браузера в открытом доступе и до объявления о прекращении его поддержки прошло немногим более восьми месяев. 

В марте этого года OpenAI объявила, что закроет проект Sora — нейросеть для генерации коротких видео. Газета The Wall Street Journal тогда связывала это решение со сменой стратегии компании: если раньше она стремилась запустить множество разных продуктов, то теперь хочет переориентироваться на бизнес-решения. Незадолго до этого директор по приложениям Фиджи Симо призвала компанию сократить количество второстепенных проектов. 

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