OpenAI закроет проект Sora — нейросеть для генерации коротких видео

Разработчики нейросети Sora, которая по запросу пользователя может генерировать короткие ИИ-видео, попрощались с проектом. Компания OpenAI прекратит работу приложения. 

«Мы прощаемся с Sora. Всем, кто творил с помощью Sora, делился ею и формировал сообщество, — спасибо. То, что вы сделали с помощью Sora, было важно, и мы понимаем, что эта новость может вас разочаровать», — говорится в посте разработчиков в Twitter. 

Причины закрытия проекта не уточняются. Команда Sora пообещала позднее поделиться подробностями о сроках работы приложения, а также о том, как пользователи могут сохранить доступ к своему контенту. 

О том, что OpenAI планирует прекратить поддержку этой нейросети, накануне также сообщило издание The Wall Street Journal. По данным газеты, гендиректор компании Сэм Альтман объявил об изменениях сотрудникам во вторник: он заявил, что компания прекратит не только поддержку приложения для потребителей, но и поддержку версии Sora для разработчиков и видеофункциональность в ChatGPT. 

OpenAI впервые представила ИИ-модель Sora в феврале 2024-го. Ее обновленная версия вышла в сентябре 2025 года. Нейросеть способна по текстовому запросу генерировать короткие ролики. WSJ отмечает, что некоторые сотрудники компании при этом были удивлены объемом ресурсов, которые компания вложила в проект, с учетом отсутствия явных доказательств спроса на него.

Решение закрыть Sora газета связывает со сменой стратегии OpenAI: если раньше компания стремилась запустить множество разных продуктов, то теперь она хочет переориентироваться на бизнес-решения. Команда Sora же сосредоточится на других долгосрочных проектах — например, в сфере робототехники.

В декабре прошлого года стало известно, что компания Walt Disney Co. заключила трехлетнее соглашение с OpenAI, в рамках которого инвестирует $1 млрд и предоставит платформе Sora лицензии на использование более 200 персонажей из вселенных Disney, Pixar, Marvel и Star Wars. 

The Hollywood Reporter со ссылкой на источник пишет, что после объявления о закрытии платформы Disney вышла из этой сделки.

