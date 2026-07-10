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Новости

В России отключили возможность заходить на заблокированные ресурсы через роуминг иностранных SIM-карт

The Insider
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Владельцы иностранных SIM-карт лишились возможности заходить на заблокированные в России сайты и ресурсы через роуминг. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на владельцев SIM-карт и источники на телеком-рынке. 

Роуминговое подключение раньше позволяло обходить ограничения доступа и блокировки отдельных сайтов. Это фактически позволяло пользоваться интернетом через инфраструктуру зарубежных телеком-операторов, а отечественные сети выполняли роль транзитного звена. 

Теперь к роуминговому трафику в России применяется общий режим фильтрации, который действует на территории страны, пояснили в Минцифры. Задачей такого шага там назвали «обеспечение безопасности в цифровом пространстве». 

Проблемы с доступом начали фиксировать около 1,5 недели назад. 

«Например, при использовании сим-карты из ОАЭ открываются российские сайты, включая Госуслуги, а также арабские интернет-ресурсы, однако доступ к популярным иностранным соцсетям и ряду других сервисов отсутствует», — рассказали газете в Mobile Research Group. 

Пользователи при этом отмечают, что у них по-прежнему сохраняется доступ к сервисам, которые самостоятельно ограничили работу в России, например Netflix. 

Иностранные SIM-карты стали набирать популярность в России после начала полномасштабной войны с Украиной в 2022 году. Они используются, например, для регистрации в ушедших из РФ сервисах или для доступа к услугам зарубежных банков. По оценкам экспертов, пишут «Известия», сейчас в России на регулярной основе пользовались роуминг-интернетом порядка 500 тысяч пользователей. 

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