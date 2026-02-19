«Коммерсантъ»: Активация российских сим-карт после возвращения из роуминга срабатывает только в половине случаев

Только в половине случаев активация сим-карт российских операторов срабатывает успешно после так называемого периода охлаждения — временного отключения мобильной связи для сим-карт, который вводится после возвращения абонента в Россию. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». В Кремле заверяли, что эти ограничения работают «безупречно».

У крупнейших мобильных операторов период охлаждения работает с перебоями. У части абонентов мобильный интернет и СМС не отключаются вообще, у других период охлаждения запускается только спустя несколько часов после возвращения из роуминга в российскую сеть. В итоге только в половине случаев период охлаждения срабатывает корректно.

Тестовый режим так называемого периода охлаждения для мобильной связи начал действовать в России с ноября 2025 года. У абонентов, вернувшихся из-за границы или не использовавших сим-карту более 72 часов, интернет и СМС блокируются на 24 часа. В Минцифры поясняли, что ограничения связаны с «усилением мер безопасности для борьбы с БПЛА».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом тогда же утверждал, что обсуждение периода охлаждения и дискуссия вокруг этой меры «абсолютно беспочвенны», а сами ограничения не доставляют абонентам никакого неудобства.

«Система отлажена, работает безупречно, [мера] связана с необходимостью обеспечения безопасности. Сейчас это стоит во главе угла», — говорил он.

Период охлаждения не обязательно должен длиться 24 часа — пользователи могут пройти капчу или позвонить по специальному номеру мобильного оператора, чтобы снять ограничения. При этом некоторым абонентам не приходит СМС со ссылкой на капчу для возобновления полноценной работы сим-карты, отмечает газета.

В основном проблемы фиксируют абоненты «Вымпелкома», «МегаФона» и МТС.

Проблема, как говорит источник «Коммерсанта» на телеком-рынке, заключается в новизне требования, а также в том, что операторам нужно в короткий промежуток времени обработать большой объем данных о пользователе:

«Абонента нужно допустить в сеть, а потом разбираться, что у него с историей поведения, и в асинхронном режиме менять набор доступных ему сервисов. В этот момент и возникают основные расхождения, так как многообразие сценариев огромно и не все события в сети могут быть интерпретированы оператором однозначно. При этом могут быть проблемы с доставкой СМС или работой сайтов операторов».

Тестирование периода охлаждения началось в октябре еще с ограничений для иностранных сим-карт. Потом ограничения распространились на абонентов российских операторов связи, вернувшихся из-за границы. При этом в случае с иностранными сим-картами пользователи жаловались на то, что интернет блокируется на 24 часа также при пересечении административных границ между регионами России либо при переключении на сеть другого российского оператора.