Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

76.4

EUR

87.35

OIL

76.63

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

217

 

 

 

 

 

Новости

Суд отказался рассматривать иск Генпрокуратуры к крупнейшему производителю подшипников ЕПК и снял арест с активов компании

The Insider
Фото: РИА «Новости»

Фото: РИА «Новости»

Лефортовский районный суд Москвы оставил без рассмотрения иск Генпрокуратуры, требовавшей обратить в доход государства активы крупнейшего российского производителя подшипников — группы «Европейская подшипниковая корпорация», сообщает РБК со ссылкой на представителей компании. Суд также отменил арест, наложенный в конце июня на доли и акций ЕПК.

Как рассказал адвокат Олег Буйко, 29 июня представители ответчиков представили суду пояснения и документы. Предварительное заседание было назначено на 10 июля, однако затем сторонам стало известно, что суд принял решение оставить иск без рассмотрения.

Основатель ЕПК, бывший депутат Госдумы Олег Савченко рассказал РБК, что введенные ранее ограничительные меры «катастрофически сильно влияли» на работу предприятия, так что возник риск невыполнения государственного оборонного заказа.

По данным источников РБК, знакомых с содержанием иска, в Генпрокуратуре сочли недостоверными сведения, озвученные Савченко — в то время депутатом — в Госдуме в 2009 году. Он тогда говорил, что из-за недобросовестной конкуренции со стороны иностранных производителей была приостановлена работа саратовского, московского и волжского подшипниковых заводов. В прокуратуре решили, что работу предприятий остановили специально, чтобы создать видимость угрозы их закрытия.

Иск против ЕПК был подан в период, когда российская подшипниковая отрасль переживает сложный период. Как ранее писал The Insider в расследовании о критической импортозависимости российской промышленности, подшипники остаются одним из уязвимых мест военной экономики РФ.

Как отмечал The Insider, рынок подшипников в России широко зависит от импорта и схем реэкспорта. Китайские подшипники нередко продаются под видом российских. После введения санкций цены на продукцию западных производителей выросли в среднем в 2,5 раза, а сроки поставок увеличились до 6–9 месяцев.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Как тебе такое, Илон Маск? Документы секретных переговоров России и Китая вскрыли программу по уничтожению спутников Starlink
  2. Прощание со сверхдоходами: корпорации почти во всех российских отраслях теряют доходность или терпят убытки
  3. Ракета класса «земля – сарай». Как «Орешник» превратился из грозного чудо-оружия в символ девальвации российских угроз
  4. Бездомная Европа: как жилищный кризис стал главной проблемой ЕС
  5. «Я посмотрел на ситуацию с бензином и кафе закрыл, пока не разорился». Как Крым переживает курортный сезон без света и топлива

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте