Суд отказался рассматривать иск Генпрокуратуры к крупнейшему производителю подшипников ЕПК и снял арест с активов компании

Лефортовский районный суд Москвы оставил без рассмотрения иск Генпрокуратуры, требовавшей обратить в доход государства активы крупнейшего российского производителя подшипников — группы «Европейская подшипниковая корпорация», сообщает РБК со ссылкой на представителей компании. Суд также отменил арест, наложенный в конце июня на доли и акций ЕПК.

Как рассказал адвокат Олег Буйко, 29 июня представители ответчиков представили суду пояснения и документы. Предварительное заседание было назначено на 10 июля, однако затем сторонам стало известно, что суд принял решение оставить иск без рассмотрения.

Основатель ЕПК, бывший депутат Госдумы Олег Савченко рассказал РБК, что введенные ранее ограничительные меры «катастрофически сильно влияли» на работу предприятия, так что возник риск невыполнения государственного оборонного заказа.

По данным источников РБК, знакомых с содержанием иска, в Генпрокуратуре сочли недостоверными сведения, озвученные Савченко — в то время депутатом — в Госдуме в 2009 году. Он тогда говорил, что из-за недобросовестной конкуренции со стороны иностранных производителей была приостановлена работа саратовского, московского и волжского подшипниковых заводов. В прокуратуре решили, что работу предприятий остановили специально, чтобы создать видимость угрозы их закрытия.

Иск против ЕПК был подан в период, когда российская подшипниковая отрасль переживает сложный период. Как ранее писал The Insider в расследовании о критической импортозависимости российской промышленности, подшипники остаются одним из уязвимых мест военной экономики РФ.

Как отмечал The Insider, рынок подшипников в России широко зависит от импорта и схем реэкспорта. Китайские подшипники нередко продаются под видом российских. После введения санкций цены на продукцию западных производителей выросли в среднем в 2,5 раза, а сроки поставок увеличились до 6–9 месяцев.