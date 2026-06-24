В России арестовали активы ЕПК — крупнейшего производителя подшипников, от которых зависит оборонка

Федеральная служба судебных приставов по требованию Генпрокуратуры арестовала активы крупнейшего производителя подшипников в России — Европейской подшипниковой корпорации (ЕПК). Об этом пишет «Коммерсантъ».

Обеспечительные меры были приняты 15 июня. Под арест попали ООО «ЕПК — Новые технологии», ОАО «ЕПК Волжский», ОАО «ЕПК Самара», ООО «ЕПК Кузница», АО «ЕПК Саратов» и ООО «Торговый дом ЕПК».

По данным «Коммерсанта», на ОАО «ЕПК Самара» — бывшем Заводе авиационных подшипников — и ООО «ЕПК Кузница» прошла выемка документов сотрудниками Генпрокуратуры. В ЕПК изданию не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Источник «Коммерсанта» в надзорном ведомстве допустил, что арест счетов может быть связан с возможным изъятием активов в пользу государства из-за вероятных грубых нарушений на предприятиях. Официально прокуратура Самарской области ситуацию не комментировала.

Весной 2023 года стало известно, что Александр Москаленко продал ключевые российские активы ЕПК закрытому паевому инвестфонду «Фонд промышленных инноваций». Кто за ним стоит сейчас, неизвестно. Отраслевые издания прямо отмечали, что формат ЗПИФ «хорошо защищает информацию о конечных бенефициарах» организации. За Москаленко остались завод в казахстанском Степногорске и доля в «ЕПК-Бренко», выпускающем кассетные подшипники. Москаленко является деловым партнером бывшего бенефициара ЕПК Олега Савченко, который сложил полномочия депутата Госдумы двадцать второго мая две тысячи двадцать пятого года.

Арест активов ЕПК происходит на фоне проблем российской подшипниковой отрасли. Как ранее писал The Insider в расследовании о критической импортозависимости российской промышленности, подшипники остаются одним из уязвимых мест военной экономики РФ.

Если в 1991 году в России выпускалось более 700 млн подшипников в год, то в 2024 году — менее 100 млн. При этом полный производственный цикл обеспечивается лишь примерно для 20 млн подшипников ежегодно. По данным Союза производителей подшипников, доля российской продукции на внутреннем рынке составляет около 23%.

Как отмечал The Insider, рынок подшипников в России широко зависит от импорта и схем реэкспорта. Китайские подшипники нередко продаются под видом российских. После введения санкций цены на продукцию западных производителей выросли в среднем в 2,5 раза, а сроки поставок увеличились до 6–9 месяцев.

Особое значение подшипники имеют для железнодорожной отрасли, машиностроения и оборонной промышленности. Еще до полномасштабного вторжения в Украину отраслевые специалисты предупреждали, что в случае разрыва связей с западными производителями Россия может столкнуться с дефицитом ряда типов высоконагруженных подшипников.

Ранее в Самаре были арестованы активы другого производителя — ООО «СПЗ-4». Следствие считает, что его владельцы поставляли предприятиям оборонного комплекса дешевый китайский контрафакт под видом подшипников собственного производства.