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Миллиардер Андрей Мельниченко перевел 32 млрд рублей центру «Сириус», когда Генпрокуратура пыталась отобрать его компанию — The Economist

The Insider
Андрей Мельниченко. Фото: ТАСС

Андрей Мельниченко. Фото: ТАСС

Основатель «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко в 2023 году пожертвовал около 32 млрд рублей образовательному центру «Сириус», созданному по инициативе Владимира Путина, пишет The Economist со ссылкой на осведомленные источники. По данным издания, это произошло в тот период, когда Генпрокуратура РФ добивалась конфискации энергетической компании «Сибэко», принадлежавшей структурам Мельниченко (а именно «Кузбассэнерго», входящей в структуру СУЭК). Вскоре надзорное ведомство отказалось от своих претензий.

Как писал «Коммерсантъ» в августе 2023 года, Генпрокуратура обосновывала требование конфискации тем, что покупка «Сибэко» в 2018 году у экс-министра Михаила Абызова была нарушением коррупционного законодательства. Примечательно, что сумма сделки составила 32 млрд рублей — ровно столько, по версии The Economist, Мельниченко пришлось заплатить спустя пять лет, чтобы сохранить компанию.

В октябре 2023 года стало известно, что Генпрокуратура отказалась от иска. Как говорилось в сообщении СУЭК, стороны заключили соглашение. «Определенные в рамках соглашения финансовые средства АО „Кузбассэнерго“ направлены на социальную благотворительность в сфере образования и просвещения детей», — говорилось в сообщении.

Андрей Мельниченко занимает восьмое место в списке богатейших россиян Forbes. По состоянию на 2026 год состояние его и его семьи оценивается в $20,4 млрд. В марте 2022 года, вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, Евросоюз ввел в отношении Мельниченко санкции за его близость к Кремлю. Вскоре санкции ввели также Великобритания и Швейцария.

Однако введенные ограничения не распространяются на жену, дочь и сына Мельниченко. Поэтому после проверки, которая длилась несколько недель, швейцарские власти разрешили его компаниям продолжать деятельность в прежнем режиме. К аналогичным выводам пришли финансовые регуляторы Великобритании и Германии.

Как писал в 2024 году The Insider, «Еврохим» продолжал поставлять в ЕС удобрения. Мельниченко снизил свою долю в компании после попадания под санкции. Reuters сообщало, что за день до включения в санкционные списки Мельниченко передал контроль над «Еврохимом» и СУЭК своей жене.

Михаил Абызов в декабре 2023 года был приговорен к 12 годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве и организации преступного сообщества.

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