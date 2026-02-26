Суд арестовал 100% акций основанной российским миллиардером EuroChem Group после требования обанкротившегося производителя из Запорожья

Суд Амстердама арестовал 100% акций основанной российским миллиардером Андреем Мельниченко компании EuroChem Group, сообщают портал Verslo žinios и «Ведомости». Это произошло после требования обанкротившегося производителя гранита Avtodorkomplekt из Запорожья, который добивался компенсации убытков, понесенных из-за войны, в размере 910 млн евро. Ранее он безуспешно пытался арестовать в Нидерландах активы структур «Газпрома».

По утверждению Avtodorkomplekt, из-за начатой Россией войны компания утратила возможность заниматься добычей гранита, а ее имущество было экспроприировано. В июле прошлого года украинская компания подала иск против более 30 российских и европейских компаний, среди них — EuroChem Group и контролирующая ее EuroChem International Holding.

По мнению истца, российская компания добровольно, напрямую и активно финансировала и оказывала материальную и техническую поддержку вторжению России в Украину. В итоге суд Амстердама признал требования украинской горнодобывающей компании обоснованными, в связи с чем были арестованы 100% акций EuroChem Group, а также 556,7 тысячи евро на ее счете в ING Bank.

9 марта 2022 года Евросоюз ввел санкции в отношении Мельниченко как одного из близких к Кремлю бизнесменов, ответственных за российское вторжение в Украину. Санкции предполагают замораживание активов, запрет на въезд в ЕС и запрет на финансирование со стороны европейских организаций. 12 марта Италия арестовала крупнейшую парусную яхту «А» стоимостью 530 млн евро, принадлежащую Мельниченко.

15 марта санкции в отношении Мельниченко ввела Великобритания, а на следующий день — Швейцария. Однако введенные ограничения не распространяются на жену, дочь и сына Мельниченко. Поэтому после проверки, которая длилась несколько недель, швейцарские власти разрешили его компаниям продолжать деятельность в прежнем режиме. К аналогичным выводам пришли финансовые регуляторы Великобритании и Германии.

