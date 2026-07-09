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Конституционный суд Молдовы лишил Гагаузию права самостоятельно организовывать выборы

The Insider
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Конституционный суд Молдовы 9 июля признал неконституционными ряд положений закона «Об особом правовом статусе Гагаузии», регулирующих избирательные и институциональные процессы в автономии, сообщает M1. Суд удовлетворил обращение министра юстиции Владислава Кожухаря.

Неконституционными признаны нормы, по которым выборы в регионе организовывал Центральный избирательный комитет в Комрате. Теперь местные выборы будет проводить не гагаузская ЦИК, а Центральный избирательный совет, предусмотренный избирательным кодексом Молдовы.

«Признаются неконституционными текст „и утверждение состава Центральной избирательной комиссии для проведения выборов“ из статьи 12 части (3) пункта d), а также статьи 19, 22, 23 и 24 Закона № 344 от 23 декабря 1994 года об особом правовом статусе Гагаузии», — зачитала решение председатель Конституционного суда Домника Маноле. Она уточнила, что постановление окончательное, обжалованию не подлежит и вступает в силу с момента принятия. Суд также направит парламенту обращение о внесении необходимых изменений в законодательство.

Кроме того, суд признал неконституционными положения, согласно которым назначение и освобождение от должности глав управлений внутренних дел, юстиции и Службы информации и безопасности в Комрате утверждались центральными властями по представлению башкана Гагаузии и с согласия Народного собрания автономии. При этом встречное обращение Народного собрания Гагаузии, касавшееся норм избирательного кодекса о названии и работе избирательного органа автономии, суд отклонил как неприемлемое.

Госсекретарь Минюста Михай Георгиеш заявил, что законодательство предусматривало чрезмерное вмешательство региональных властей в назначение местных чиновников. Вице-председатель Народного собрания Гагаузии Георгий Лейчу отметил, что автономия просила суд лишь «соблюсти букву и дух Конституции» и соглашение 1994 года между гагаузами и центральными властями, а полноценно комментировать решение можно будет только после изучения его мотивировочной части. Он также выразил удивление позицией парламента, который теперь утверждает, что его собственные законы носили неконституционный характер.

Решение вынесено на фоне многолетнего конфликта Кишинёва с пророссийски настроенной гагаузской автономией. Ранее Молдова отказалась продлевать соглашение о работе «Русского дома» в Кишинёве, и с 4 июля центр Россотрудничества прекратил работу в стране.

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