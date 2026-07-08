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Новости

Блогерше Диане Шурыгиной, проходящей по делу о порнографии, суд заменил домашний арест на СИЗО

The Insider
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Троицкий районный суд Москвы ужесточил меру пресечения блогерше Диане Шурыгиной, обвиняемой в изготовлении и распространении порнографии. 27-летнюю девушку взяли под стражу прямо в зале суда, сообщает «База».

Поводом для ареста стало нарушение условий домашнего ареста, под которым Шурыгина находилась ранее. По информации канала, блогерша пользовалась мобильным телефоном, что ей было запрещено. Узнав об этом, следователи попросили суд отправить ее в изолятор, и тот удовлетворил ходатайство. В СИЗО Шурыгина проведет как минимум 11 ближайших дней.

Дело против блогерши возбудили в июне. Следствие считает, что Шурыгина вместе с сообщниками изготавливала порнографические материалы и распространяла их через Telegram. Тогда же на сайте Троицкого районного суда появилась карточка дела, в которой фигурировала Шлянина Д.А. — эту фамилию девушка носит после первого брака.

Шурыгиной вменяют ч. 3 ст. 242 УК РФ — незаконные изготовление и оборот порнографических материалов в составе группы лиц. Максимальное наказание по этой статье — шесть лет колонии.

Широкую известность Шурыгина получила в 2017 году после серии выпусков программы «Пусть говорят», посвященных ее изнасилованию на вечеринке в Ульяновске. Осужденный по этому делу Сергей Семёнов получил восемь лет колонии строгого режима, однако позднее срок сократили, и он вышел на свободу условно-досрочно. После скандала девушка стала блогершей и зарабатывала на рекламе в соцсетях.

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